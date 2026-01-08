“Vamos a empezar a atacar México por Tierra ahora mismo”: Trump

Estados Unidos Donald Trump vuelve a amenazar a México

El Presidente Donald Trump anunció este jueves que Estados Unidos realizará ataques terrestres en México contra los cárteles de la droga que, dijo, gobiernan México, y que estos comenzarán de manera inminente.

“Vamos a empezar ahora mismo a atacar la tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México”, aseveró en entrevista para Fox News.

Se trata de la segunda amenaza de Trump en menos de una semana. Tras la operación militar en Caracas, que terminó con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el mandatario republicano declaró, también a Fox News, que México estaba controlado por los cárteles y que eso no podía continuar así.

Trump aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de combatirlos y, por ello, ha rechazado que tropas estadounidenses intervengan en territorio mexicano.

“México tiene que organizarse, porque se están filtrando (las drogas) desde ahí. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes”, declaró Trump la noche del 4 de enero ante medios de comunicación a bordo del Air Force One.