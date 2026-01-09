Advierten riesgo por crecimiento del mercado negro de blindaje

Inicio de año bajo riesgo: El mercado negro de blindaje sigue en aumento

El Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB) lanzó una advertencia en esta incio de año sobre la predomiancia de la venta de vehículos blindados sin factura ni garantía, la comercialización ilegal de chalecos y placas balísticas, y la oferta de supuestos blindajes arquitectónicos y materiales de seguridad sin resistencia balística real ni certificación.

Por ello, el CNB hace un llamado a priorizar el uso de soluciones de blindaje y protección balística certificadas, frente al crecimiento acelerado del mercado negro en el sector, ya que caer en la reproducción de prácticas irregulares generan una falsa sensación de seguridad y representan un riesgo directo para la vida de los usuarios.

Se advierte que en el contexto nacional donde el interés por reforzar la seguridad ha ido en aumento, lo que ha permitido un crecimiento del mercado negro, donde se simulan niveles de protección y se emplean materiales que no cuentan con propiedades balísticas reales, pero que son comercializados como si lo fueran.

De acuerdo con los asociados del CNB, los productos irregulares más frecuentes en el mercado informal incluyen la venta clandestina de chalecos balísticos; la oferta de supuestos blindajes arquitectónicos instalados en muros, puertas y ventanales con materiales que no cumplen con niveles de resistencia balística; así como películas de seguridad y vidrios reforzados comercializados como balísticos sin validar normas ni estándares técnicos. También se detecta la venta de vehículos blindados sin facturación, garantía ni certificación, los cuales no han sido sometidos a pruebas bajo normas internacionales.

En este contexto, Gadi Mokotov, presidente del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, subrayó la urgencia de actuar desde el inicio del año.

“Enero es el momento en el que se toman las decisiones que marcarán el nivel de seguridad durante todo el año. La inseguridad sigue creciendo y, al mismo tiempo, vemos un aumento preocupante del mercado negro en blindaje, que engaña a los usuarios con soluciones que no protegen. Apostar por blindaje certificado desde el inicio del año no es un gasto, es una decisión estratégica para proteger vidas y patrimonio”; enfatizó Gadi Mokotov, presidente del CNB

Por esto, las empresas asociadas del CNB refirmaron su compromiso con la profesionalización del blindaje en México y con la promoción de una cultura de seguridad desde el inicio del año, basada en la prevención, la información y la certificación, como pilares fundamentales para enfrentar los riesgos actuales y futuros.