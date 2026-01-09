Avanza investigación por homicidio de colaboradores de Clara Brugada, informa Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que continúan los avances en la investigación del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El funcionario federal señaló que, hasta el momento, han sido detenidas más de una docena de personas presuntamente relacionadas con el asesinato, ocurrido el pasado 20 de mayo, y precisó que las detenciones continuarán conforme se obtengan nuevos elementos durante el desarrollo de las indagatorias.

García Harfuch explicó que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la encargada de dar a conocer los avances oficiales de la investigación, en particular lo referente al móvil del crimen y las responsabilidades de los involucrados.

Indicó que las autoridades mantienen coordinación permanente para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.