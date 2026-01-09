Desaparece Leonardo Ariel Escobar, maestro de la Ibero Puebla

Desaparece académico de la Ibero Puebla Autoridades de Nuevo León, activan ficha de búsqueda de Leonardo Ariel Escobar Barrios.

El doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de tiempo completo y responsable del área de Publicaciones de la Ibero Puebla, desapareció el 2 de enero de 2026 en el estado de Nuevo León, durante su regreso de Colombia a México.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, el maestro de origen colombiano fue visto por última vez en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a efectuar las investigaciones pertinentes para la localización de Leonardo Ariel Escobar Barrios. La IBERO Puebla se encuentra en coordinación permanente con la familia. Refrendamos el derecho de toda persona a ser buscada. pic.twitter.com/Jgb2tm6wgZ — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 9, 2026





Ibero Puebla pide ayuda para localizar académico

La Universidad Iberoamericana difundió un comunicado en el que solicitó a la sociedad brindar información que contribuya a la localización de su colaborador y pidió a las autoridades realizar una búsqueda exhaustiva para encontrar al maestro Leonardo Ariel Escobar.

Tras la emisión de la ficha por parte de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, la Ibero emitió un comunicado el pasado 8 de enero de 2026, en el que reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

La institución también refrendó su disposición para colaborar activamente con las autoridades estatales en las labores de búsqueda del académico de 42 años.

En el documento, la Ibero Puebla recordó “la importancia del derecho humano de toda persona desaparecida a ser buscada” y exhortó a las autoridades de Nuevo León a llevar a cabo una “búsqueda exhaustiva e inmediata” para localizar a su integrante de la comunidad académica.

¿Qué le pasó a Leonardo Ariel Escobar, maestro de la Ibero Puebla?

De acuerdo con información proporcionada al medio Ambas Manos por personas cercanas al integrante de la comunidad de la Ibero Puebla, Leonardo Ariel Escobar habría viajado a Colombia, país del que es originario, para pasar las fiestas de fin de año en compañía de sus seres queridos y familiares.

Posteriormente, el doctor Barrios, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, regresaría a México para reincorporarse a sus actividades en la Ibero Puebla; sin embargo, nunca llegó a su destino.

Según el testimonio de personas allegadas, el profesor se dedica a la investigación y también se desempeña como editor, con participación en festivales culturales de renombre, como la Feria Internacional del Libro (FIL).

Hasta el momento no se tienen noticias sobre su paradero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) solicita a la ciudadanía brindar cualquier información que ayude a localizarlo, a través del teléfono 81 2020 4411 o en los correos electrónicos señalados en la ficha de búsqueda previamente difundida.

