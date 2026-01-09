Llaman a revisión a más de 38 mil vehículos de Volkswagen y Seat, reporta Profeco

Profeco difunde llamado de Volkswagen a sus consumidores para revisión de sus vehículos

Con la finalidad de cuidar la seguridad de las y los propietarios de diversos modelos de automóviles de las marcas Volkswagen y Seat, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió los llamados de alerta para la revisión de automotores que han presentado algún desperfecto.

Volkswagen de México señaló que en 37 mil 972 unidades de los modelos Passat año 2012-2015, Passat CC año 2016-2017, Crafter año 2015-2016, Multivan año 2015, NBB año 2012-2018, Tiguan año 2015-2017 y Transporter año 2015, así como en 380 vehículos marca Seat modelos León año 2017, Toledo año 2018 y Ateca año 2018 existe la posibilidad de que en un accidente con activación de la bolsa de aire (airbag) marca Takata, la carcasa del generador de gas del airbag frontal, en el lado del conductor, pudiera desprender pequeños filamentos, lo que podría provocar lesiones a los ocupantes del vehículo.

La primera de estas alertas se encuentra relacionada con la 79/2023, publicada el 7 de noviembre de 2023, que originalmente estaba dirigida para 63 mil 754 unidades de las mismas marcas y modelos. La actualización de la campaña se realizó el pasado 25 de octubre y se mantendrá vigente durante 12 meses.

En el caso de los vehículos Seat, que registraron el mismo desperfecto que los reportados por Volkswagen se relacionó con la 9/2023, publicada el 17 de enero 2023 y que originalmente se lanzó para 12 mil 789 unidades. En este caso, la actualización incluye 380 unidades de los modelos León, Toledo y Ateca, todos del 2018 y la campaña se mantendrá hasta el 1 de octubre de 2026.

Por otra parte, en el caso de 23 autos modelo Tiguan Comfortline año 2019, el llamado se debe a que, al activarse la airbag de la cabeza, marca Joyson Safety systems, en caso de accidente, pudiera existir rotura del inflador de aire, con lo que fragmentos de metal podrían ser expulsados a través del material del cojín del revestimiento del techo, provocando lesiones a las y los pasajeros.

Dicha alerta está relacionada con la 27/2024 que se publicó el 1 de marzo de 2024, que originalmente involucraba a 162 unidades. Con la actualización la cifra se redujo a 23 y estará vigente hasta el 13 de octubre de 2026.

Volkswagen informa sobre estos llamados en las páginas web http://www.vw.com.mx/ y http://www.seat.mx. Los detalles se pueden consultar en https://www.appsvolkswagen.com.mx/recall/llamadorevision.html y https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision, según corresponda. Asimismo, ha dispuesto como medios de contacto el número telefónico 800 73 78 489, así como el correo electrónico contacto@vw.com.mx; y Seat el número 800 835 7328 y el correo atencion@seat.com.mx . Las revisiones y cambios necesarios serán gratuitos para las personas consumidoras.

La Profeco reiteró su compromiso de orientar a la población consumidora, a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

La Crónica de Hoy 2026