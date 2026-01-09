Otorga ISSSTE más de 7 mil 800 préstamos personales

Préstamos Personales ISSSTE 2026

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que se llevó a cabo la primera asignación del año del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, mediante la cual se otorgaron 7 mil 810 créditos a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplieron con los requisitos establecidos.

La dependencia distribuyó 3 mil 312 préstamos ordinarios; 358 préstamos exclusivos para pensionados; 2 mil 879 préstamos especiales; y mil 261 préstamos conmemorativos, conforme a las modalidades previstas en el programa.

Para participar en el proceso de inscripción, las y los interesados en obtener un préstamo personal deben ingresar al portal oficial https://asissste.issste.gob.mx/ , seleccionar la pestaña “Económicas” y dar clic en la opción “Registro para asignación”. Todos los trámites son completamente gratuitos y se realizan sin intermediarios, por lo que cada procedimiento debe efectuarse de manera personal a través de los canales oficiales.

