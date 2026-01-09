Representantes de México en el exterior se reunieron con autoridades del Banco de México en el Museo Anahuacalli

Encuentro cultural entre Titulares de Embajadas y Consulados y autoridades del Banco de México y el Museo Anahuacalli

Este jueves tuvo lungar un encuentro cultural estratégico con la participación de representantes del Banco de México y titulares de Embajadas y Consulados de México en el Exterior, en el Museo Diego Rivera - Anahuacalli.

El objetivo de dicho encuentro fue detonar acciones, muestras y exposiciones en el exterior que expongan la grandeza y riqueza cultural de México y de sus culturas originarias, mediante la vinculación institucional con aliados estratégicos nacionales e internacionales en el marco de los esfuerzos de diplomacia pública del Gobierno de México.

En la reunión se presentó material audiovisual en el que se detalló la estrategia cultural y artística del Museo Diego Rivera - Anahuacalli, la cual apuesta por continuar el legado y la visión de Diego Rivera, quien proyectó el Museo como un puente entre el pasado, el presente y el futuro del arte mexicano. También se resaltó la importancia del recinto como centro comunitario, donde se realizan cursos y talleres abiertos a todo tipo de público.

La Mtra. María Teresa Moya, directora del Museo Diego Rivera – Anahuacalli, expuso a los asistentes la visión del museo, su vocación comunitaria y sus líneas estratégicas de trabajo, destacó la cercanía del Museo con el Estadio Ciudad de México y las diversas actividades que tienen contempladas realizar durante la Copa Mundial de Futbol 2026. En su intervención, Alfonso Zegbe, jefe de Unidad de Coordinación Intersectorial, recordó la figura de Diego Rivera y el gran legado que representa el Museo Anahuacalli para nuestro país.

La directora general de Diplomacia Cultural, Alejandra Barajas Moreno, destacó la importancia de colaborar con el Banco de México para la difusión del arte mexicano en el exterior y destacó que colaboración exitosa entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Museo Anahuacalli puede servir de modelo para generar nuevos proyectos que expongan la riqueza de nuestras culturas originarias ante audiencias internacionales.

La directora de Educación Financiera y Fomento Cultural del Banco de México, Jessica Serrano Bandala, explicó las distintas actividades culturales que organiza esa Dirección y reiteró la disposición del Banco de México para coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores acciones de promoción cultural que proyecten la grandeza del patrimonio mexicano.

Al término de las presentaciones, los asistentes realizaron una visita guiada por el museo, sus colecciones y las nuevas áreas del recinto, incluida la bodega que alberga más de 60,000 piezas arqueológicas. El arquitecto Mauricio Rocha, encargado de diseñar las recientes ampliaciones, habló sobre los principios que guiaron ese proyecto, el cual se basó en un plan originalmente concebido por Diego Rivera.