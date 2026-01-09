Somos 50+1, y lograremos la justicia con perspectiva de género, dice Yasmín Esquivel

CDMX — La ministra Yasmín Esquivel aseguró ante el Colectivo 50+1 que hoy hay mujeres en el ámbito de la impartición de la justicia, y la cual debe proveerse con perspectiva de género, por lo que resaltó que esa es la política judicial expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de todas sus iniciativas de reformas.

Esquivel Mossa acudió la noche de este jueves a una cena en La Hacienda de Los Morales por el inicio de 2026, donde estuvieron presentes mujeres líderes de la organización y ante ellas destacó el compromiso de sus integrantes en el combate a la desigualdad y la violencia, para abatir las barreras estructurales y disminuir las muchas brechas que todavía limitan el desarrollo de las mujeres.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resumió que el año 2025 significó considerables avances en materia de igualdad sustantiva.

“Por una parte, un logro que hasta entonces parecía inalcanzable: la paridad en el Poder Judicial de la Federación: “hoy somos más mujeres garantizando el acceso a la justicia, una justicia con perspectiva de género, más sensible a las causas de los sectores más vulnerables de la población”, expresó, y en ese sentido

aludió a las reformas constitucionales y legales de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocadas en proteger y ampliar los derechos de las mujeres, garantizar la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho a una vida libe de violencia.

La ministra Yasmín Esquivel reconoció la labor de la presidenta internacional de 50+1, María Elena Orantes, por la forma en que ha logrado tejer una red de mujeres trabajando por mujeres, para alcanzar una elevada meta: la igualdad sustantiva.

Al encuentro con 50+1 también acudieron diputadas, senadoras, y ante ellas Esquivel Mossa reiteró el compromiso en el combate a la desigualdad y la violencia, para abatir las barreras estructurales y disminuir las muchas brechas que todavía limitan el desarrollo de las mujeres, hasta lograr su empoderamiento.

“No retrocederemos, tenemos una meta y la vamos a alcanzar, somos 50 más 1. Por cada una de las niñas y mujeres que viven discriminación, violencias y desigualdad, por cada mujer a la que se le ha negado una oportunidad y se le ha condenado a vivir en un permanente estado de exclusión”, concluyó Esquivel Mossa.