¿Tu línea está en riesgo? El paso a paso para saber si ya está registrado tu número (Camva)

Tras la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, será obligatorio el registro o la vinculación de datos personales de los usuarios que cuenten con una línea telefónica celular con su compañía móvil.

De no realizarse este proceso, la línea telefónica será suspendida de manera temporal hasta completar correctamente el registro. Esta iniciativa busca combatir la extorsión y los fraudes, por lo que será importante que los usuarios lleven a cabo el trámite en tiempo y forma.

A continuación, te compartimos el paso a paso para saber si tu número ya está registrado y, en caso contrario, cómo realizar el procedimiento.





Paso a paso para confirmar si tu línea ya está registrada

Verifica que realizaste la vinculación:

Confirma que tu número telefónico fue registrado con tu CURP y una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

Revisa el folio de alta:

Al completar el trámite, el sistema debe generar un folio de registro con la fecha y hora en que se dio de alta tu línea móvil junto con tus datos personales.

Confirma el registro en el padrón:

Si cuentas con el folio, tu número celular ya quedó correctamente registrado en el Padrón Telefónico Nacional.

Considera el límite de intentos:

Solo se permiten tres intentos de registro en línea. Si no concluyes el proceso o no obtienes el comprobante, deberás acudir a un centro de atención a clientes de tu operadora para realizar el trámite de manera presencial.

Consulta en el portal oficial:

A partir de febrero de 2026 estará disponible un portal de consulta para confirmar el registro; inicialmente será exclusivo para usuarios de Telcel, con la expectativa de que otras compañías lo habiliten posteriormente.

Fecha límite para registrar tu línea móvil en México

De acuerdo con la información oficial, todas las personas mexicanas, extranjeras y empresas que cuenten con un número telefónico en México deberán realizar su registro antes del 30 de junio de 2026.

A partir del 2 de julio de 2026, todas las líneas que no estén debidamente vinculadas serán suspendidas hasta que el proceso se complete correctamente.