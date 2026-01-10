Diputados migrantes de Morena reactivan presencia en estratégica zona de seguridad Mexicali-Calexico

CDMX — Diputados migrantes de Morena reactivaron su agenda de atención a los connacionales que viven en EU al sostener un encuentro en el Consulado de México en Calexico, California, a invitación del cónsul Adscrito de México, Ricardo Francisco Hernández Lecanda, en coordinación con autoridades estadunidenses.

En el marco de su agenda legislativa en materia de relaciones exteriores y atención a la comunidad migrante, el diputado Armando Samaniego, junto con la diputada Maribel Solache -integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores- sostuvo una reunión oficial en el Consulado de México en Calexico, California, a invitación de Hernández Lecanda.

Samaniego y Solache destacaron la importancia estratégica del trabajo consular como una extensión del Estado mexicano para la protección de derechos, la atención humanitaria y el acompañamiento permanente a la comunidad migrante, así como fortalecer el diálogo institucional sobre los servicios consulares y los mecanismos de atención a las y los mexicanos en el exterior.

Los legisladores migrantes urgieron a revisar esquemas de cooperación binacional que impactan directamente en la dinámica económica, social y humana de la frontera norte del país.

“La frontera Mexicali–Calexico debe ser segura, ordenada y eficiente, para fortalecer la confianza para la inversión, el intercambio comercial y el trabajo cotidiano de miles de familias”, dijo Samaniego, y reiteró que la política exterior y fronteriza debe tener siempre un enfoque humano, de corresponsabilidad y de beneficio mutuo.

El legislador reconoció la labor del personal consular y reafirmó que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia fronteriza es un tema de interés nacional, fundamental para el presente y el futuro compartido de ambas naciones.