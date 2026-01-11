Sheinbaum destaca los resultados de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Lázaro Cárdenas,

En su visita a Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum, dio cuenta de los resultados que se están logrando en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a través de la atención a las causas.

La mandataria señaló que se han impulsado créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja; además de aumentar la electrificación en todo el estado y el acceso a internet gratuito.

Aseguró que “vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortaleciendo la Estrategia de Seguridad y va a ir dando resultados. Estoy convencida de ello”.

En materia de seguridad, destacó la importancia de la atención a las causas, como primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, y recordó que desde el inicio de su gobierno han disminuido en 40 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

Agregó que en el los gobiernos de la 4T 13.5 millones de mexicanas y mexicanos han logrado salir de la pobreza gracias al aumento de 150 por ciento del salario mínimo en los últimos ocho años, así como la entrega de Programas para el Bienestar, que para este 2026 tendrán un presupuesto histórico de un billón de pesos.

Refirió que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se aumentaron tres nuevos programas sociales: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Para el caso de Michoacán, resaltó la Beca Gertrudis Bocanegra para el transporte de estudiantes universitarios.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México avanza en la modernización y ampliación a cuatro carriles de la carretera que va desde Nueva Italia hasta Lázaro Cárdenas.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, agregó que para Michoacán se trabaja en 41 acciones distribuidas en 23 municipios con una inversión cercana a los 12 mil mdp; destacó la construcción de un nuevo Hospital en Villas del Pedregal y una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Lázaro Cárdenas, que se suma a las tres existentes.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la Presidenta la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia e informó avances como la incorporación de más de 50 mil derechohabientes de la Beca Gertrudis Bocanegra y la ampliación de la Autopista Siglo XXI a cuatro carriles.