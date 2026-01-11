Sheinbaum: “ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a EU”

Presidenta Sheinbaum en Michoacán La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México hacia Estados Unidos gracias al trabajo que se está haciendo, aunque reconoció que en aquel país tienen que trabajar para disminuir el consumo de drogas por parte de su población

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos por el trabajo que se ha estado haciendo.

Sin embargo, enfatizó, “ellos (Estados Unidos) también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes, para que no haya tanta drogadicción es un trabajo integral de atención a las causas y de disminuir la impunidad”.

La jefa del Ejecutivo Federal reiteró su postura en el sentido de que con Estados Unidos hay una relación de colaboración, pero nunca de subordinación.

En su discurso advirtió enfática: “que quede claro siempre, así va a actuar su Presidenta no tenga la menor duda, con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos, y la independencia no se negocia”.

Así lo estableció al encabezar el evento “Programas para el Bienestar”, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde entregó tarjetas a algunos beneficiarios de estos programas.

La mandataria aseveró además que: “con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia, y esa es la soberanía esa es la Independencia de la Patria, como decimos. Además no sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados”.

En su discurso aprovechó la oportunidad para mandar a las y los michoacanos que están del otro lado de la frontera norte de México, “que sepan que los queremos los abrazamos los consideramos héroes y heroínas de la patria”.

En este mismo sentido, resaltó que durante el 2025, aún con todas las dificultades de los aranceles de Estados Unidos caminamos bien hay más empleo con todas las dificultades, mayor inversión, no hay inflación con aumento al salario, lo más importante hay bienestar se avanza en el bienestar del pueblo que es el principal objetivo.

En el encuentro con las y los michoacanos, evento en la que la mandataria estuvo acompañada por el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla y varios integrantes del gabinete legal, la Presidenta Sheinbaum Pardo refirió que cuando rindió su informe en 2025 “dije que íbamos bien y que en el 2026 íbamos a ir mejor y estoy convencida de ello... porque el amor al pueblo siempre dan resultados, a diferencia de los gobiernos neoliberales, insistió, que fue un modelo que estuvo enfocado principalmente a beneficiar a unos cuantos.

La diferencia entre el modelo neoliberal y la cuarta transformación es que antes el gobierno estaba destinado a beneficiar a unos cuantos que se apoderaron del gobierno, porque el poder político y el poder económico estaban juntos, ahora hay separación del poder político y del poder económico “y en la cuarta transformación orgullosamente somos gobiernos del pueblo trabajamos por el pueblo y para el pueblo de México”.

Recordó que el aumento al salario mínimo -este año fue del 13%-, el incremento del 2018 a la fecha, en términos reales ha sido de 150%, tres mil pesos, a más de nueve mil en la actualidad , dejando de ser el único país de América Latina y el Caribe con el salario mínimo más bajo, “ahora estamos en los primeros cinco lugares del salario mínimo más alto de toda la región”.

También enfatizó que a través de los programas de bienestar, a los cuales este año se estará destinando un billón de pesos, dinero “que se va directo para el pueblo”, estas importantes acciones, enfatizó, aumento al salario mínimo y los programas sociales han permitido, dijo, reducir la pobreza en el país.

Sheinbaum Pardo recordó la puesta en marcha del plan Michoacán, el cual contempla diversas acciones en distintos rubros en beneficio de las y los michoacanos y enfatizó que dicha estrategia “va a ir dando resultados, estoy convencida”, al tiempo que enfatizó que el número de homicidios disminuyó en el país “desde que entramos a la fecha (reducción del) 40% en todo el país y ese es un resultado que hay que estar pendiente y vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos porque más violencia no lleva a nada, es disminuir la impunidad y atender las causas con una estrategia integral que vaya dando resultados.