Agricultura entrega incentivos a productores del campo de 19 estados

Inicio de entrega de incentivos a los productores para la cosecha de granos básicos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó este lunes que 62 mil 821 productores del campo de 19 estados del país comenzaron a recibir apoyos, como parte del programa de incentivos a la producción de granos básicos.

La dependencia destacó que se puso en marcha el proceso de pago de los incentivos, el cual continuará hasta el mes de marzo. Así, las y los productores participantes podrán completar sus expedientes acorde a las normas establecidas para cada producto y ciclo agrícola.

También concluyeron la etapa de registro del programa de incentivos del programa de apoyo económico para arroz, maíz y trigo, que corresponden a los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2024 y Otoño-Invierno 2024-2024, Primavera-Verano 2025 y Otoño-Inverno 2024-2025 para arroz, maíz y trigo a nivel nacional.

Asimismo, Agricultura mencionó que más de 194 millones de pesos ya han sido transferidos de manera directa a las cuentas de las y los primeros productores que han concluido satisfactoriamente la integración de sus expedientes.

La secretaría aseguró que continuará trabajando en coordinación con productoras y productores, bodegueras y bodegueros e industria, para brindar acompañamiento en la integración de expedientes y agilizar la dispersión de los apoyos.

