Destaca la CFE el papel de las mujeres en la empresa

En las distintas actividades que implementa la Comisión Federal de Electricidad para cumplir con el servicio de generar, transmitir, distribuir y comercializar electricidad para todas las personas en México, las muejres han logrado abrirse camino en espacios que eran tradicionalmente ocupados por hombres.

Durnate esta administración incluso es la primera vez que una mujer ocupa el máximo cargo, la Mtra. Emilia Esther Calleja Alor es la Directora General de la Empresa Pública del Estado. Fue aprincipios de la década de los cuarenta del siglo pasado que tuvieron lugar las primeras contrataciones de mujeres en la CFE, que se fundó en 1937. Socorro Guzmán, Emma Pérez, Luz María Trejo, Juana María Hernández y Hortensia Pérez fueron algunas de las precursoras que participaron en actividades auxiliares de secretariado o taquimecanografía, principalmente.

Jessica García, con formación de ingeniera química y que labora en la Dirección de Operación, participa en el monitoreo de los indicadores operativos en los procesos de generación, transmisión, distribución y suministro de energía, asimismo, diseña y ejecuta estrategias preventivas o correctivas para que la energía eléctrica llegue en las calidades y cantidades requeridas a todo México.

Considera que “en la CFE se impulsa a que las mujeres alcancen puestos directivos, pero me parece igual de importante fomentar el desarrollo de las capacidades y habilidades que les permitan seguir abriendo caminos en campos donde históricamente existe una minoría femenina”.

Cuando Julia Velázquez, subgerenta Regional de Subestaciones y Líneas de la Subdirección de Transmisión, ingresó a la CFE, hace tres lustros, no imaginó que ella y su equipo liderarían el traslado y energización de un autotransformador trifásico en un convoy de 300 toneladas desde Tepexpan, Estado de México, a Malpaso, Chiapas para fortalecer la transmisión de energía en el sureste.

“Somos parte de la generación. Muchas veces no te imaginas que dentro de la generación de electricidad existe atrás también el buceo industrial”, afirma María Fernanda Mendoza, la única buza de su equipo y de la Empresa, adscrita a la Central Hidroeléctrica Infiernillo. Con su labor, ayuda a que las centrales funcionen a su máxima capacidad al ejecutar trabajos de mantenimiento que permiten retirar palotada u otros materiales que obstruyan las obras de toma.

Otro ejemplo del mempoderamiento de las mujeres dentro de la Comisión, es el caso de Nadia Vera, oaxaqueña de origen, de una comunidad de poco más de 8 mil habitantes de origen indígena zapoteca, que hoy es la Primera Superintendenta de la Central Eoloeléctrica La Venta II. “Siempre soñé en conocer cómo funcionan los aerogeneradores. En mi lengua materna, el zapoteco, pienso cuando los veo: Dinga guiiba naroba ne nasoo ni ruseque bi, bi xtinu, nadipa’, ni rudii biaani nayá, qui runi biidi nisa, qui runi yudxu guidxilayú, qui ruchá gu’xhu guiba. Naa’nga ti gunaa, gunaa binni Za, ni gule guidxi rundubi bi nadipa’. (Esto es una máquina alta, grande, movida por el viento, nuestro viento, viento fuerte, viento que crea energía, energía limpia, que no contamina el agua, ni la tierra, ni el cielo. Yo soy una mujer, mujer zapoteca, que nació en la tierra donde sopla el viento fuerte).

Adriana Guadalupe Castellanos, operadora en la Central Hidroeléctrica Bombaná, participa en mantenimientos preventivos para la confiabilidad de las unidades; sobre su responsabilidad sostiene: “Es todo. Toda la central: el regulador de voltaje, el regulador de velocidad, el generador de la unidad, los tableros, el banco de baterías, el nivel del tanque.”

Eva Lara es la única superintendenta de las 150 zonas de Distribución que conforman las 16 divisiones de la Subdirección de Distribución. “Es muy satisfactorio hacer trabajos de mantenimiento y presenciar el momento en que la gente tiene electricidad. Yo creo que ese es el objetivo de CFE: materializar los sueños. Aquí, por ejemplo, en Zona Tacuba, atendemos el abastecimiento de energía del Centro Médico La Raza, donde nacen vidas o la gente sana de una enfermedad.”

Leticia Hernández, coordinadora de Monitoreo y Operación de Activos de la Subdirección de Transmisión, tiene a su cargo la operación física del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como la implementación de servicios y la operación de telecomunicaciones de la Red Nacional de Comunicaciones de Transmisión.