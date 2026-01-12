Llaman senadores de Morena evaluar conveniencia de mantener entrega de petróleo a Cuba

El senador de Morena, Ricardo Sheffield pide replantear conveniencia de entrega de petróleo a Cuba (La Crónica de Hoy)

En medio de las tensiones bilaterales con Estados Unidos, senadores de Morena llamaron a revisar la conveniencia de continuar con la entrega de petróleo a Cuba particularmente ante la delicada situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y advirtieron que México podría enfrentar mayores tensiones con el gobierno de Donald Trump si se mantiene esa política.

“Si continuamos regalándole petróleo a Cuba, pues más problemas vamos a tener con nuestros vecinos de Estados Unidos. Entiendo que es una política que México ha tenido por décadas, sin importar el gobierno en turno”, aseveró el senador de Morena, Ricardo Sheffield

El también ex titular de Profeco, recordó que el apoyo energético a Cuba no es una política nueva, sino una práctica histórica sostenida por distintos gobiernos mexicanos, incluidos los del PRI, PAN y Morena, pero aseveró que el contexto actual obliga a ponderar factores más pragmáticos y económicos para no perjudicar a México.

Sheffield señaló que la relación histórica con la Isla no debe impedir una revisión crítica de la política energética, especialmente cuando Pemex atraviesa dificultades financieras.

“Sin ignorar esa relación y esa historia que nos une, yo creo que ahora hay que empezar a ponderar cuestiones más mundanas, más terrenales, y entre ellas, sin lugar a dudas, revisar la conveniencia de continuarlo dando”, sostuvo.

Advirtió que la situación financiera de Pemex no es boyante. “Ahora sí que se va a juntar el hambre con las ganas de comer”, ironizó

NO DESCARTAR INVASIÓN

Sobre un posible riesgo de intervención de Estados Unidos en México, a la luz de lo ocurrido en Venezuela, Sheffield fue cauto y señaló que no puede descartarse ningún escenario con la actual administración estadounidense.

“Es imposible descartar algo con el gobierno que hoy día tiene Estados Unidos. En el contexto que vivimos, nada es descartable”, advirtió.

Cuestionado sobre la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sheffield consideró que no puede esperarse un acuerdo concreto, ya que la relación bilateral está marcada por una convivencia inevitable.

“Lo concreto es que vamos a ser hasta el final de los tiempos vecinos”, afirmó, al destacar que los lazos económicos, familiares y sociales entre ambos países no pueden borrarse por decisiones coyunturales.

Recordó que, si bien Estados Unidos ha tenido episodios históricos cuestionables con México, también ha habido momentos de apoyo, por lo que consideró que el camino adecuado es administrar las coyunturas y buscar salidas diplomáticas, en un contexto de cambios profundos en ambos países.

Respecto al llamado de Estados Unidos para obtener resultados tangibles en el combate a la inseguridad, el senador afirmó que se trata de una exigencia legítima, compartida por la propia ciudadanía mexicana.

“Es el mismo reclamo que hacemos todas las ciudadanas y ciudadanos de este país. No por complacer a Estados Unidos, sino por cumplir la ley”, dijo.

No obstante, reconoció que la percepción ciudadana es que aún falta un largo camino por recorrer en materia de seguridad, aunque evitó emitir juicios directos sobre las fallas del gobierno federal en ese rubro.

“Lo que sí es tangible para la ciudadanía es que todavía nos falta mucho trecho. Eso sí es un hecho”, indicó