Profepa garantiza bienestar de 770 tortugas aseguradas en Tijuana

. Traslado de tortugas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) implementó una estrategia para garantizar el bienestar de los ejemplares de tortugas del género Kinosternon asegurados el pasado 12 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California.

Derivado del operativo en el que se aseguraron 770 tortugas, la Profepa activó un plan enfocado en brindar atención veterinaria a los ejemplares sobrevivientes, con el apoyo del Zoológico “Parque del Niño” en Ensenada, Baja California, y en su reubicación progresiva, con el objetivo de garantizar su bienestar y adecuada custodia conforme a la normatividad ambiental vigente.

El pasado 24 de diciembre, la Profepa coordinó y llevó a cabo el traslado aéreo de 640 ejemplares hacia una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), ubicada en el municipio de Comalcalco, Tabasco, entidad que cuenta con condiciones climáticas, infraestructura y experiencia técnica adecuadas para la atención de esta especie.

El traslado fue posible gracias al apoyo y colaboración de la aerolínea Aeroméxico y a la coordinación entre las oficinas de Profepa en Baja California y Tabasco, cuyo trabajo conjunto permitió concretar la operación logística que tomó varias semanas de preparación.

. Ejemplares de tortugas.

Al corte del 6 de enero, de los 770 ejemplares asegurados, 640 fueron trasladados a Tabasco. De acuerdo con los reportes técnicos más recientes, los ejemplares reubicados muestran condiciones estables, adaptación progresiva al sitio y, en algunos casos de hembras, signos de preparación para anidar, lo que refleja positivamente su estado general.

La Profepa mantiene seguimiento permanente tanto de los ejemplares resguardados en Tabasco como de los que permanecen en Baja California, y continúa colaborando con las autoridades competentes para el desarrollo de los procedimientos legales.

La institución reitera que el tráfico ilegal de vida silvestre constituye una grave amenaza para la biodiversidad del país, por lo que continuará trabajando para proteger a las especies silvestres y garantizar su conservación.