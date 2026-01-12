Recibirán diputados esta semana iniciativa de reforma electoral

CDMX — Esta semana será determinante rumbo al inicio del periodo de sesiones del 1.º de febrero. Iniciaremos el análisis en torno a la reforma electoral “con nuestros aliados históricos (PT y PVEM) y convocaremos después a todas las fuerzas a construir acuerdos, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena.

El líder parlamentario reiteró así que no habrá periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para iniciar el análisis de la reforma constitucional política-electoral.

Monreal Ávila aseguró que esta iniciativa será acompañada por los aliados de la 4T.

En tanto, por segunda ocasión en menos de una semana, la diputada presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, la panista Kenia López Rabadán, se manifestó por una reforma electoral que represente a todos los mexicanos, no sólo al partido en el poder.

“Pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46% de los mexicanos que NO votaron por ellos. Los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54% de los votantes mexicanos”, expresó López Rabadán.

La legisladora hizo un llamado al gobierno y a su mayoría a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político electoral que está por iniciar.

“Todas las democracias son perfectibles y una reforma electoral debe servir para eso: para avanzar y no para retroceder. Estamos ante la oportunidad de dejar una mejor democracia para las generaciones que vienen, y desaprovecharla sería una tragedia para México”, expuso.