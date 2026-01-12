SEMAR desmantela laboratorios clandestinos de metanfetaminas en tres estados

La Secretaría de Marina (Semar) desmanteló tres laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de metanfetaminas en los estados de Michoacán, Durango y Sinaloa, como resultado de operativos coordinados para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en el país. Durante estas acciones, las autoridades aseguraron más de 700 kilogramos de metanfetamina, así como 12 mil litros y alrededor de dos toneladas de precursores químicos, insumos esenciales para la fabricación de estas sustancias ilícitas.

La información fue dada a conocer por Omar H. García Harfuch, quien destacó que estos operativos representan un golpe directo a la estructura financiera de las organizaciones criminales que operan en dichas entidades. La destrucción de los laboratorios impide la producción a gran escala de metanfetaminas, una de las drogas con mayor impacto en la salud pública y en los índices de violencia asociados al narcotráfico.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, los laboratorios se encontraban en zonas de difícil acceso, lo que refleja la estrategia de los grupos delictivos para evadir la acción de las autoridades. Sin embargo, labores de inteligencia, vigilancia terrestre y coordinación interinstitucional permitieron ubicar y neutralizar estos puntos de producción clandestina, además de asegurar el material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades subrayaron que el aseguramiento de metanfetaminas y precursores químicos evita que estas sustancias lleguen a las calles, reduciendo el riesgo para la población, especialmente para niñas, niños y jóvenes, quienes suelen ser los sectores más vulnerables ante el consumo de drogas. Asimismo, señalaron que este tipo de operativos contribuye a debilitar las redes de distribución que alimentan otros delitos, como la extorsión, el homicidio y la delincuencia organizada.

La Semar reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para combatir el narcotráfico desde su origen, atacando no solo el trasiego de drogas, sino también los centros de producción y la cadena de suministro de sustancias químicas ilegales. Con ello, se busca reducir la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales que generan violencia en distintas regiones del país.

El gobierno federal reafirmó su compromiso de mantener los operativos de seguridad en coordinación con otras dependencias, con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho y proteger a la población. Las autoridades destacaron que la lucha contra las drogas es una prioridad nacional y que continuará el despliegue de fuerzas federales para impedir que estas actividades ilícitas se consoliden en el territorio mexicano.