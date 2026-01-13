Detienen a José Alberto Abud, rector de la Universidad Autónoma de Campeche: ¿De qué se le acusa?

Detiene a José Alberto Abud, rector de la Universidad Autónoma de Campeche: ¿De qué se le acusa?

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue detenido por autoridades estatales en la capital del estado, lo que desató una fuerte polémica tanto en el ámbito educativo como en el político.

¿Por qué fue detenido José Alberto Abud?

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Campeche, la detención ocurrió durante un operativo de seguridad tras un reporte ciudadano. Al revisar el vehículo en el que viajaba el rector, los agentes habrían encontrado sustancias ilícitas, motivo por el cual fue asegurado por el presunto delito de posesión simple de drogas.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el tipo ni la cantidad de la sustancia localizada, y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica.

¿Dónde ocurrió el arresto?

El arresto se llevó a cabo en una avenida de San Francisco de Campeche, y posteriormente Abud Flores fue puesto a disposición del Ministerio Público. Algunos reportes señalan que fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Koben, mientras continúan las investigaciones.

¿Qué reacciones hay en la Universidad Autónoma de Campeche?

Tras conocerse la detención, la UACAM emitió un pronunciamiento en el que calificó el hecho como injustificado y preocupante, señalando un posible intento de intromisión en la autonomía universitaria. Autoridades académicas y sectores universitarios manifestaron su respaldo al rector y exigieron que se respete el debido proceso.

Contexto político

La detención ocurre en medio de un clima de confrontación entre la rectoría de la UACAM y el gobierno estatal, encabezado por Layda Sansores, por presuntas irregularidades administrativas y desacuerdos sobre la conducción de la universidad, lo que ha incrementado las suspicacias sobre el trasfondo del caso.