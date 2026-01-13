Diputado del PRI pide cuentas por recursos destinados a vacuna ‘Patria’

CDMX — El diputado priista Emilio Suárez Licona dio a conocer un punto de acuerdo por el que solicita que el gobierno federal informe sobre el presupuesto gastado hasta ahora para crear la vacuna ‘Patria’ tras la pandemia de covid-19.

Suárez Licona expuso que en 2021 se anunció con un gran despliegue el diseño de una vacuna contra el covid-19, denominada ‘Patria’ y que, supuestamente, estaría disponible para su uso de emergencia a finales de 2021.

Todo esto, señaló, ante un recorte en los presupuestos a la investigación científica, que casi aniquiló el Programa Nacional de Vacunación y la desaparición de fideicomisos usados para financiar decenas de proyectos de investigación de mediano y largo plazo.

“Mienten al negar el más reciente recorte presupuestal en salud y mienten en el caso de la vacuna Patria. En diciembre del año pasado, se publicó que no existe evidencia de que la vacuna Patria se haya empezado a producir o de que la Secretaría de Salud tenga dosis listas para aplicarlas”, enfatizó el priista.

El diputado por el Estado de México hizo un largo y detallado recuento sobre la política presupuestal que se emprendió por parte de los gobiernos federales morenistas que rigen desde 2018.

Destacó que en esta iniciativa estuvo involucrado el hoy exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien el 30 de agosto de 2022 afirmó que la vacuna ‘Patria’, que desarrollaba el Conahcyt, había mostrado índices de desarrollo de inmunidad que parecían “superar a otras vacunas en el mundo”.4

Y el 24 de octubre de 2023, el entonces presidente López Obrador aseguró que la vacuna estaría lista a finales de noviembre de ese año. Sin embargo, eso no ocurrió, y el 4 de enero de 2024, el exmandatario, enfatizó el priista, justificó el retraso en la salida al mercado del biológico al argumentar que no eran “tamalitos de chipilín”.

“La crónica del supuesto desarrollo de la vacuna continúa con el gobierno de la presidenta Sheimbaum, quien el 15 de octubre del año pasado, afirmó que ya se utilizaría la vacuna Patria, además de la cubana Abdala y la rusa Sputnik en la Campaña Nacional de Vacunación de ese año.

“Sin embargo, un par de semanas después, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) —que sustituyó al Conacyt— reconocía que no se aplicaría la vacuna en esa temporada, pero prometió que el biológico estará listo “en algún momento”, reprochó el diputado mexiquense.

Apuntó a que el gobierno federal prometió que la vacuna estaría lista y se aplicaría desde noviembre de 2021; terminó la pandemia, concluyó el sexenio, inició uno nuevo y todavía no existe y no se utiliza. Cinco años después no hay vacuna, y tampoco claridad respecto a los recursos gastados en la supuesta investigación y desarrollo de ésta”, resaltó.

Emilio Suárez Licona calificó como “un nuevo capítulo de la estafa que ha supuesto para los mexicanos la vacuna ‘Patria’, dado que el pasado 21 de octubre en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que la vacuna “actualmente está tratando de pasar las pruebas necesarias” ante la Cofepris.

Refirió que el funcionario federal dijo entonces que el biológico podría aplicarse para otros padecimientos como la fiebre amarilla, aunque la Cofeprisno ha publicado nada a este respecto.

“Llama la atención, toda vez que, según la propia Cofepris, la vacuna había sido aprobada el 6 de junio de 2024, cuando se entregó la autorización definitiva para ‘Patria’ como vacuna de emergencia contra covid-19. Esto significa que la autorización ya se tiene; probablemente el secretario se equivocó o está tratando de obtener la autorización de la Cofepris para esta vacuna con otros fines. Considerando que se trata de un insumo nuevo, los expertos enfatizaron que deberá contar con un esquema de farmacovigilancia estricto para conocer el perfil de seguridad a largo plazo.”

El priista manifestó que hay ineficiencia de este gobierno y que no tiene fin, y “los proyectos que inician las administraciones de Morena tienen el único fin de enriquecer a los familiares, amigos y socios del expresidente López.

Suárez Licona insistió en que se conozca ¿cuánto se ha gastado el gobierno de México en la inexistente vacuna ‘Patria’?