El IMSS realizó 14 millones más de atenciones médicas gracias a la mayor inversión de personal médico

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que durante 2025 alcanzaron resultados históricos en la atención médica derivado de la implementación de la estrategia para incrementar la productividad, lo que permitió que se realizaran 14 millones de atenciones médicas más que en 2024.

Durante el año, se realizaron 1 millón 780 mil cirugías, lo que representa un incremento de prácticamente el 30 por ciento con respecto al año anterior. Además, en las consultas de especialidad se realizaron 22 por ciento más que en 2024, y en consultas de Medicina Familiar se realizaron 104 millones de consultas.

“Hoy estamos haciendo 60 por ciento más cirugías en el IMSS de lo que se hacía en 2018; es decir, 670 mil cirugías adicionales, como lo podemos ver, en un año como 2018 que ya venía una tendencia incluso decreciente, iba a la baja el número de cirugías que se hacían en el IMSS desde 2012 hasta 2018, de 1.1 millones de cirugías en un año, llegamos a 1.7, es decir, 60 por ciento más”, dijo.

Robledo destacó que en cirugía de vesícula se incrementó 15 por ciento el número de procedimientos, con disminución de 10 días en tiempos de espera; mientras que en cirugía de cadera hubo un incremento del 16 por ciento con mil 397 adicionales respecto a las que se hicieron un año antes.

Este resultado, informó, fue gracias al esfuerzo por contratar a más personal médico especializado y a la mejora de infraestructura que durante tantos años estuvo sin inversión.

Zoé Robledo subrayó que el incremento más grande se observó en consultas de especialidad después de la caída por la pandemia de COVID-19; en 2018 se hacían 19.7 millones de consultas en el Seguro Social en un año, y tras la recuperación de servicios hoy se hacen 10 millones de consultas más, un incremento del 48 por ciento.

Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, y Cirugía General fueron las especialidades con mayor crecimiento en 2025, además las consultas de medicina familiar alcanzaron los 104 millones, lo que representa un incremento del 21 por ciento en comparación con 2018, cuando se realizaron 85.7 millones.

Zoé Robledo explicó que la estrategia incluyó la apertura de turnos vespertinos, fines de semana y, en casos particulares, horarios nocturnos en las UMF. “Por eso la apertura de turnos nos permite tener hoy 17 mil 591 espacios, turnos de consulta de Medicina Familiar”.

El titular del IMSS subrayó que, con base en estos resultados, para 2026 se tienen como metas la realización de 2.1 millones de cirugías, 32.8 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de medicina familiar.