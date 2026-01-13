El ISSSTE superó su meta de cirugías realizadas en 2025 gracias a la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos

Supera ISSSTE meta de cirugías y consultas realizadas en 2025

Gracias a la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue capaz de superar su meta de realización de cirugías y consultas realizadas durante 2025.

Martí Batres Guadarrama, titular del ISSSTE, confirmó que durante el año pasado se realizaron 308 mil 579, superando la meta planteada de 300 mil cirugías respecto a las 279 mil 130 cirugías hechas en 2024.

Confirmó que dichos resultados fueron posibles gracias a la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE, con el que se llevó a cabo la rehabilitación 49 salas quirúrgicas, al igual que la puesta en marcha de 28 quirófanos más, a partir de la apertura de nuevas unidades médicas en todo el país, y a la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas, con la que se realizaron cirugías adicionales a los programas, con apoyo de equipos de especialistas.

Además, destacó que en las jornadas quirúrgicas se intensificó la concentración de cirugías, cirujanos y personal del llamado equipo quirúrgico en diversas unidades regionales para poder aumentar el número de cirugías realizadas.

Respecto a las consultas, Batres Guadarrama precisó que en 2025 se brindaron 24 millones 291 mil, luego de que se fijara una meta de 24 millones de consultas, al registrarse 22 millones 536 mil 253 consultas en 2024.

Informó que se aplicó la ampliación voluntaria de jornadas de trabajo, de 6 a 8 horas, lo que permitió permitió al Instituto disponer de más horas para brindar consultas y realizar cirugías en beneficio de la derechohabiencia, mientras que el personal de salud logró mejorar sus condiciones laborales a corto y largo plazo.

“No se sacrifica la calidad, porque incluso con la capacidad instalada todavía podemos aumentar más; y con las medidas que se están tomando de ampliar infraestructuras, es posible todavía seguir aumentando el número de consultas y número de cirugías”, concluyó.