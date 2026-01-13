Profeco lanza reto de consumo responsable para niños y niñas

Calendario Consumini

La Procuraduría Federal del Cosumidor (Profeco) lanzó por medio de la Revista del Consumidor el reto de los 12 meses para los niños y niñas, mediante el cual se tiene el objetivo de que mejoren sus hábitos de consumo para cuidar el planeta y aprendan a consumir de manera responsable, inteligente y sostenible.

Este reto es mediante un calendario en el que mes con mes las niñas y niños establezcan una meta por cumplir y aprendan progresivamente a comprar inteligentemente, a reutilizar, a ahorrar agua y luz, a conocer productos de temporada, entre otros.

Enero: Que las niñas y niños conozcan y elijan alimentos de temporada ya que son más frescos, ricos y baratos.

Febrero: Reparar y reutilizar, es decir, que en lugar de tirar alguna prenda porque se descose o rompe, puedan arreglarla.

Marzo: Menos luces encendidas aprovechando la luz del sol.

Abril: Que las y los menores del hogar aprendan la importancia de ahorrar agua. Por ejemplo, juntando en una cubeta el agua que se pueda reutilizar y darle un nuevo uso.

Mayo: Elegir productos con menos envoltura o llevar sus propios recipientes y bolsas para generar menos basura.

Junio: Realizar en familia una lista de compras y revisarla antes de comprar para ver qué necesitan realmente.

Julio: Darle una segunda vida a libros o ropa que ya no se utilicen, puede ser intercambiándolos con la familia o amigos.

Agosto: Antes de cambiar los aparatos tecnológicos que usan las niñas y niños, se sugiere revisarlos para ver si se pueden reparar.

Septiembre: Realizar una actividad en familia, para que las pequeñas y pequeños distingan entre una oferta y una promoción.

Octubre: No tirar basura en la calle.

Noviembre: Evitar el desperdicio de comida, que los menores del hogar aprendan a servirse solo lo que se vayan a comer.

Diciembre: Despertar la creatividad, por ejemplo, se puede convertir un frasco en un lapicero usando la imaginación.

La sección Consuminis también presenta dos refrigerios saludables para cuatro porciones: pasta fría con chícharos y brochetas de frutas con avena, recetas para preparar con ayuda de mamá o papá.

Al igual que fomenta el reciclaje mediante la elaboración de una alcancía utilizando una caja de cartón.