Reforma electoral, sin propuestas de PT y PVEM no pasará, señala Monreal

CDMX — El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que el primer acuerdo al que se debe llegar ante la reforma electoral, incluso previo a la presentación de la iniciativa presidencial, es con los aliados de la 4T, con el PT y PVEM, cuyo “parecer” es esencial para que transite una eventual aprobación de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal Ávila dejó muy en claro que esos partidos son actores con “características de lealtad”, por lo que ellos deben ser los primeros en conocer los alcances de la iniciativa, así como tomar en cuenta sus aportaciones.

“Si no tenemos el parecer de los dos partidos, o nos falta uno de ellos, pues la reforma constitucional no tiene posibilidades de salir”, afirmó Monreal Ávila.

El líder parlamentario informó que este miércoles es día clave para avanzar en la presentación de la propuesta presidencial de reforma electoral -que implica cambios a la Constitución federal-, luego de que por la tarde se reúnan los coordinadores parlamentarios de la mayoría legislativa tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores.

Ricardo Monreal dijo que él como su par Adán Augusto López Hernández fueron invitados en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Redactora de la iniciativa.

Indicó que durante esta reunión primero se conocerá, por parte de Sheinbaum Pardo, si la propuesta es enviada a la Cámara de Diputados o a la Cámara alta.

El legislador zacatecano reiteró que hasta el momento no tienen ningún documento, ni ningún proyecto de la propuesta de la Presidenta.

“No tenemos nada, nada, sólo tenemos hasta ahora, como en las fiestas de diciembre, juegos pirotécnicos. No tenemos nada que no diga en qué consisten las propuestas de reforma. Hay pinceladas de distintos temas. Por ejemplo, disminución de plurinominales, disminución de recursos económicos a los órganos electorales, o disminución de recursos a partidos políticos durante campaña”, expuso.

Sobre el presidente de la Comisión Presidencial encargada de redactar la iniciativa, Pablo Gómez, el coordinador de los diputados de Morena, opinó que es un político con capacidad jurídica y conocimiento de todas las reformas electorales que se han dado en México.

Ricardo Monreal pidió paciencia para conocer este miércoles las conclusiones sobre las mesas de trabajo encargadas de recolectar las opiniones para crear la iniciativa de reforma.

También enfatizó que el Congreso de la Unión es donde se tiene la última palabra sobre la eventual reforma.