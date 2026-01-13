Reforma electoral “un poco difícil”; se requieren consensos: Laura Itzel Castillo

La reforma electoral está en cuenta regresiva en México Imagen: El Cano Royal Institute.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reconoció que la discusión sobre la reforma electoral que se plantea “está un poco difícil” pues es un tema que requiere un debate profundo y la construcción de consensos, por lo que aún no existe una fecha definida para la presentación formal de la iniciativa.

“Es que está un poco difícil…”, reconoció

De acuerdo a Castillo Juárez, la reforma electoral llegará a la Cámara de Diputados y posteriormente sería revisada por el Senado.

Uno de los temas más sensibles dentro de la reforma es el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) donde la presidenta del Senado respaldó la postura de Pablo Gómez quien aseguró que el órgano electoral no requiere autonomía.

Castillo aclaró que el debate gira en torno a una distinción conceptual entre autonomía e independencia y explicó que Gómez plantea la necesidad de que el organismo cuente con capacidad ejecutiva, no solo deliberativa, lo que abre la discusión sobre el alcance real de sus atribuciones.

“Él habla de independencia, y en el caso de la independencia se refiere a la capacidad de ejecutar, no solamente de hacer propuestas. Hace una diferenciación entre autonomía e independencia”, explicó.

En entrevista, la legisladora aseguró que no hay fecha para la entrega de la iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión pero estableció que existen coincidencias sobre la necesidad de revisar el sistema electoral en México aunque insistió en que tendrá que ser a partir de los consensos.

En ese sentido detalló que el contenido final de esta reforma deberá nutrirse de los múltiples foros que se han realizado en todo el país y del diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

“Hay todo un debate en torno a la reforma electoral. Sí es importante tomar en cuenta que se requiere una reforma en este sentido, pero se tendrán que estar trabajando los consensos”, señaló.

Castillo explicó que, si bien no se ha definido cuándo llegará formalmente la iniciativa al Congreso, existe una riqueza de propuestas derivadas de los encuentros ciudadanos y foros especializados que deberán ser analizadas antes de avanzar en el proceso legislativo.

“No tenemos una fecha definitiva para cuándo se va a trabajar esta reforma electoral. Ha habido muchos foros a lo largo y ancho del país y seguramente hay una riqueza muy grande en torno a estos aspectos”, apuntó.

La senadora destacó que el fondo del debate no es semántico, sino institucional, y que será necesario analizar a profundidad cómo fortalecer la función electoral sin vulnerar los principios democráticos ni la confianza ciudadana.

La presidenta del Senado reiteró que Morena y el resto de las bancadas deberán privilegiar el diálogo y el acuerdo, dado que se trata de una reforma estructural que impacta directamente en la vida democrática del país.