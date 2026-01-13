Senado “sabe todo” sobre la entrega de petróleo a Cuba: Laura Itzel; que Ejecutivo explique, evade

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (AS)

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo aseveró que será la presidenta Claudia Sheinbaum quien determine si se mantiene o no la entrega de Petróleo a Cuba y aunque afirmó que la Cámara Alta sabe todo lo relacionado a ese caso, se negó a detallar si se trata de una donación o venta del hidrocarburo a la isla.

“No, bueno, pues hay una relación desde hace más de 60 años y, en este sentido, sigue habiendo un trabajo que podemos tomar en consideración de los diferentes gobiernos que ha habido en nuestro país, y que será una resolución finalmente del Ejecutivo. Es lo único que podría decir”, evadió

-- ¿Es una contribución? ¿Es un apoyo al gobierno cubano?

-- No necesariamente, sino que ha habido esta relación de carácter comercial y también de apoyo en diferentes ocasiones; y, en este sentido, es al Ejecutivo al que le toca dar esta información.

-- ¿Será necesario que el Ejecutivo transparente cuántos barriles van a parar a Cuba?

-- Yo creo que esto se ha venido haciendo a lo largo de la historia y yo no tendría nada más que agregar.

Un reporte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI reveló que en el segundo cuatrimestre del 2025, el Gobierno de Claudia Sheinbaum había triplicado los envíos de combustible subsidiado a Cuba, al exportar entre mayo y agosto del año pasado hidrocarburos por más de 3 mil millones de dólares, tres veces lo que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador había enviado entre 2023 y 2024.

Castillo Juárez aseguró que el Senado “siempre ha sabido todo” lo referente a la entrega de petróleo de México a Cuba pero consideró que corresponde a la presidenta Sheinbaum informar lo referente a este asunto y se trata de una donación o venta, la cantidad y las fechas dese cuando se realiza esta medida.

--Entonces ¿Sí tiene el Senado conocimiento de todo?

-- Sí, así es.

Cuestionada sobre las posturas encontradas de algunos senadores de Morena que se inclinan por dejar de entregar petróleo a Cuba, Castillo Juárez insistió en que es una cuestión que corresponde explicar a la presidenta Sheinbaum.

“Por eso yo lo que quiero señalar aquí, que es una cuestión directamente del Ejecutivo”, evadió

La presidenta del Senado también informó que por el momento no habrá periodo extraordinario como se anunció para aprobar la entrada al país de tropas de Estados Unidos para capacitar a elementos mexicanos.

“No va a haber extraordinario, pero seguramente esto ya se verá posteriormente. No quiere decir que está cancelado, sino que en estos momentos hubo una pausa”, explicó

En ese sentido, confió en que no haya repercusiones por negar de momento la entrada a tropas estadounidenses.

“Consideramos que no”, confió