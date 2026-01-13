Trabajadores del sector de la hostelería podrán tomar curso de inglés para prepararse para el Mundial

De cara al Mundial, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de México, dio a conocer que trabajadores del sector de la hostelería tendrán acceso al programa de formación en inglés ‘Habla Mundial’.

La iniciativa fue organizada por el Centro de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) con el fin de que los trabajadores de la industria certifiquen sus habilidades en el idioma inglés y así “estar preparados” de cara a una cita mundialista en la que se prevén que acudan a México cerca cinco millones de turistas.

“Estoy seguro que esto le va a hacer un bien a la industria de restaurantes. Tenemos que estar preparados siempre para que los turistas se lleven un buen sabor de boca, para que vean que en México estamos a la altura de cualquier país del mundo y que nos podemos comunicar muy fácilmente con todo el turismo”, destacó el presidente de Canirac, Ignacio Alarcón.

En este sentido, puso en valor la industria hostelera como uno de los “grandes motores” económicos del país gracias a los 2,8 millones de empleos directos que genera, por lo que el programa ‘Habla Mundial’ es forma de estar “preparados al 100%” para atender a todos los visitantes, la “mayoría” de habla inglesa.

El plan fue diseñado por la plataforma Platzi y concluirá con una evaluación en línea para certificar el nivel de inglés adquirido, ya que está orientado a mejorar la atención de los restaurantes a clientes extranjeros, enfocándose en situaciones reales a las que se podrán enfrentar los trabajadores de la hostelería.

Según sus cálculos, tan solo el 10% de los cinco millones de esta industria tienen conocimientos certificados oficialmente en inglés, lo que a su juicio evidencia la pertinencia del programa formativo de cara al Mundial de Fútbol.