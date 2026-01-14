Cae “El Profe” de “Los Rusos” en Acapulco

Detenido Victor Manuel "N", alias "El Profe". (SSPC)

Fueron detenidos Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, y Leonardo “N”, integrantes del grupo delictivo “Los Rusos”, en Acapulco, Guerrero.

A esta organización criminal se le relaciona con la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones y cobro de piso a empresarios y comerciantes de la entidad; además de modificar vehículos para el traslado de armas y droga.

Autoridades desplegaron un operativo en la colonia Alfredo V Bonfil, en Acapulco, donde se ejecutó la orden de cateo y se detuvo a Víctor Manuel “N” de 59 años y Leonardo “N” de 20 años de edad.

En el domicilio se aseguraron 100 dosis de cristal, medio kilo de la misma sustancia, un arma de fuego larga, tres cargadores, 30 cartuchos, una laptop, cuatro equipos telefónicos, una tableta y seis unidades de almacenamiento.