CDMX cerró 2025 con cifras históricas de empleo formal ante el IMSS: STyFE

STyFE da a conocer la cifra total de trabajadores afiliados en la CDMX 2025

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), informó que la Ciudad de México se consolidó como la entidad federativa del país con el mayor número de personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al alcanzar un total de 3 millones 675 mil 580 asegurados.

La cifra corresponde en un 57 por ciento a hombres, con 2 millones 100 mil 991 asegurados; mientras que el 42.8 por ciento son mujeres, con un millón 574 mil 566 afiliadas.

Con este análisis, el mes de diciembre de 2025 cerró como el mejor mes en términos absolutos para la capital del país, con 196 mil 226 personas adicionales con relación a 2024, al pasar de 3 millones 479 mil 354 a 3 millones 675 mil 580 empleos, lo que equivale a un crecimiento anual del 5.64 por ciento.

El crecimiento anual en empleo formal, fue seguido por el Estado de México con 129 mil 481 puestos de trabajo y Jalisco con 27 mil 794 empleos anuales, respectivamente.

En dicho periodo, el empleo formal en la Ciudad de México se concentró principalmente en los sectores de servicios, comercio y transporte. Estos tres sectores agruparon 2 millones 736 mil 440 personas afiliadas al IMSS, lo que representa el 74 por ciento del total de afiliados.

Durante el último mes del año pasado, la Ciudad de México también registró un incremento en el salario base de cotización (SBC) de 0.28 por ciento, equivalente a 2.1 pesos diarios, cuyo promedio diario pasó de 752.9 pesos en noviembre a 755 pesos en diciembre, posicionando a la capital con el salario base de cotización más alto del país.

Inés González Nicolás, secretaria de la STyFE , destacó que el compromiso para 2026 es consolidar el crecimiento de empleos formales con mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de la capital del país.

La Crónica de Hoy 2026