Conalep resultados positivos en permanencia, aprendizaje e innovación educativa

Mario Delgado El titular de la SEP, Mario Delgado enfatizó que a través del Sistema de Bachillerato Nacional, la xdependencia a su cargo impulsa innovación curricular, formación técnica pertinente y bienestar estudiantil

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, destacó que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) registra avances sostenidos en indicadores clave en la permanencia de sus estudiantes, eficiencia terminal y aprovechamiento académico, todo ello, como resultado de una estrategia integral orientada a fortalecer la trayectoria formativa de las y los estudiantes de Educación Media Superior.

Aunado a lo anterior, resaltó que durante 2025 la Beca Universal Benito Juárez apoyó a 4 millones 94,419 estudiantes de bachillerato, con una inversión de 40,131 millones de pesos.

El secretario Mario Delgado subrayó que en el marco del Sistema de Bachillerato Nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la institución ha consolidado una política educativa centrada en la formación integral, el acompañamiento académico y el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, lo que ha permitido mejorar el desempeño escolar y ampliar las oportunidades educativas para las juventudes.

En reunión de trabajo con el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, respecto de los avances y retos para consolidar este 2026, el secretario Delgado Carrillo sostuvo que esta política educativa, destacó, fortalece la formación en 67 carreras técnicas de 324 mil 335 estudiantes, atendidos por 14,840 docentes en 313 planteles ubicados en el país.

En su oportunidad, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, afirmó que la institución avanza de manera sostenida en el fortalecimiento de la permanencia y el logro educativo de las y los estudiantes de educación media superior.

Enfatizó el impacto positivo de las acciones implementadas durante la presente administración, ya que al cierre de 2025 el Conalep observó una reducción de la tasa de desafiliación, el incremento en la eficiencia terminal y la disminución del índice de reprobación.

Comparó que en el 2018, el Colegio tenía una matrícula de 307,859 estudiantes, y al cierre de 2025 ascendió a 324,335, en tanto que el porcentaje de desafiliación escolar se redujo de 16.3% a 12.9%, lo que representa una disminución de más de 8 mil alumnas y alumnos que hoy permanecen en las aulas.

De manera paralela, destacó que la eficiencia terminal muestra un avance significativo al pasar de 50.18% en el 2018, a 62.57% el año pasado, lo que se traduce en más de 17 mil egresadas y egresados adicionales que concluyen oportunamente su formación técnica profesional. Este incremento sostenido confirma el fortalecimiento de las trayectorias educativas, la pertinencia de la oferta académica y el acompañamiento integral al estudiantado impulsados a lo largo de la Cuarta Transformación.

Estos resultados, consideró, son producto de una política educativa con atención a las causas académicas, pedagógicas y socioemocionales que inciden en el abandono escolar, con especial énfasis en los primeros semestres, considerados una etapa crítica en la trayectoria formativa de las y los jóvenes.

A su vez, el secretario Mario Delgado subrayó que la actualización permanente de la oferta educativa y la incorporación de nuevas formaciones técnicas alineadas a sectores estratégicos y a las demandas del desarrollo productivo del país, incrementa la pertinencia de los estudios y refuerza la vinculación entre la educación técnica y el mercado laboral.

Además, la incorporación progresiva de laboratorios virtuales, el fortalecimiento de la orientación educativa y el desarrollo de estrategias de nivelación académica han ampliado el acceso a entornos de aprendizaje innovadores y han contribuido a mejorar el aprovechamiento escolar.