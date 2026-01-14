Denuncia diputada del PT irregularidades en recolección de 700 mil firmas en proceso de revocación de mandato en Oaxaca

CDMX — La diputada petista por Oaxaca, Aracely Cruz, exigió al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPCO), así como al Tribunal Estatal Electoral, actuar conforme a derecho en este ejercicio, a impedir que en el primer ejercicio de revocación de mandato se validen irregularidades como la recolección de 700 mil firmas, que en menos de un mes “llegaron de la nada”.

La legisladora puntualizó que Oaxaca será el primer estado en llevar a cabo un ejercicio de este tipo, en el que se consultará a la ciudadanía sobre la conclusión anticipada del mandato del titular del Ejecutivo estatal.

En conferencia de prensa, acusó que este proceso ha estado marcado por anomalías desde la recolección de firmas. “Primero, en la búsqueda de las firmas para la revocación de mandato, se presentaron más de 700 mil firmas que de la nada llegaron. En menos de un mes ya estaban las firmas. Se sabe que todo el aparato gubernamental lo buscó y no hubo consecuencias”, y señaló que el Instituto Estatal validó 518 mil firmas, cifra que supera el mínimo legal, pero “se adelantó el proceso sin permitir que la ciudadanía, de forma organizada y orgánica, recolectara estas firmas.

“La difusión que se observa en el estado de Oaxaca es tendenciosa. Hacia un lado de la pregunta que viene en la boleta [...] Se supone que en los lineamientos dice que ninguna otra persona física o moral sea a título propio por cuenta de terceros podrá contratar propaganda. ¿Quién está pagando esos espectaculares? ¿Quién los está pagando? ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿Por qué el Instituto Estatal Electoral lo está permitiendo?”.

Aracely Cruz dijo que hay prácticas de condicionamiento del voto y de programas sociales en comunidades del estado. “En mi propia comunidad yo lo vi, en mi municipio yo escuché cuando se estaba voceando que fueran a entregar su credencial de elector y también estaban condicionando para que se afiliaran a Morena”, estas acciones son “prácticas viejas del priismo rancio”.

La petista llamó a la ciudadanía a participar libremente en el ejercicio y a no entregar su credencial de elector, y “que no estén condicionando su participación [...] los programas sociales ya están legislados aquí, están en la Constitución, son un derecho humano. No tengan miedo a que se los va a quitar el gobierno del estado”.

En diciembre pasado, además el IEPCO fue señalado de priorizar a una empresa privada sobre Talleres Gráficos de México para la impresión del material electoral para la revocación de mandato que tendrá un costo de 15 por ciento más sobre el concursante con mejor oferta económica.