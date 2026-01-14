Feria y Tianguis del Bienestar en Coalcomán y Uruapan atienden a más de 5 mil familias

. .

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizaron la Feria del Bienestar y el Tianguis del Bienestar en el Auditorio Municipal de Coalcomán de Vázquez Pallares, mientras que en el Auditorio Comunitario de Nuevo Zirosto, en la región P’urhépecha de Uruapan, se llevó a cabo otra Feria del Bienestar.

En ambas sedes se atendió a más de 5 mil familias, quienes accedieron a programas y servicios de 64 dependencias federales y estatales, coordinadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las y los habitantes recorrieron módulos donde se ofrecieron servicios de salud y educación, además de apoyo para trámites administrativos como actas de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP). También recibieron información sobre las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad, así como orientación sobre las Becas Benito Juárez y Rita Cetina.

Durante las jornadas se impartieron pláticas sobre tipos de violencia, derechos sexuales y reproductivos y prevención de adicciones. Asimismo, se organizaron actividades deportivas y lúdicas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional colaboró con labores de reparación de electrodomésticos, mientras que elementos de la Guardia Nacional convivieron con la población y explicaron las funciones de la institución.

En el Tianguis del Bienestar, instalado en el Auditorio Municipal de Coalcomán, centenares de personas recibieron de manera gratuita artículos nuevos y de primera necesidad, como ropa, calzado, tela y paneles solares, entre otros, provenientes de bienes confiscados o decomisados.