Gabinete de Seguridad logra capturas de presuntos criminales y asegura armas en siete estados

Trabajos contra la producción y trafico de armas

El Gabinete de Seguridad , como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, presentó un informe de las acciones realizadas en las últimas horas en siete estados del país donde se lograron las detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado, así como el aseguramiento de armas y drogas.

Los operativos de las diferentes corporaciones que conforman el gabinete de seguridad aplicaron con apego a derecho la estrategia de combate al crimen organizado y contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

De acuerdo con los reportes realizados por la institución, en las acciones que comprende la jornada del 13 de enero, se registraron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y sustracción de distintos tipos de droga en estados como Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos y Sinaloa, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 207 millones de pesos.

Una de las entidades donde se registraron detenciones y aseguramientos fue la Ciudad de México, donde se cumplieron dos órdenes de aprehensión contra dos personas por delitos de sustracción a la acción de la justicia, contra la salud, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

También se llevo a cabo el cateo de dos inmuebles en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se logró la detención de seis personas integrantes de una organización criminal trasnacional. Los trabajos delictivos que realizaba la organización son de extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, así como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Por otro lado en el Estado de México, en la colonia Rancho la Magdalena en el municipio de Polotitlán, miembros de la Guardia Nacional y distintos elementos de seguridad atendieron un reporte por detonaciones de arma de fuego por el cual se llevó a cabo la detención de dos personas.

También cuerpos de la policía y Fiscalía General de Justicia detuvieron a una personas presuntamente relacionada con actividades ilícitas como extorsión, cobro de piso, homicidios, venta y distribución de drogas en la localidad de Tlalnepantla.

Por otra parte, elementos del Ejército Mexicano reportaron en la ciudad de Badiraguato, Sinaloa, el aseguramiento de tres armas largas, 89 cargadores, 6,931 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, 10 chalecos tácticos y 33 artefactos explosivos improvisados.

Y en Culiacán, militares aseguraron tres armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 623 cartuchos y tres chalecos tácticos.

También en Sinaloa se realizan trabajos contra la producción y tráfico de drogas, estas labores se llevan a cabo en al menos 15 diferentes localidades y como resultado se ha obtenido la localización e inhabilitación de 17 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina.