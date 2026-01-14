México reduce 57% los casos de gusano barrenador del ganado a más de un año del primer brote

Gusano barrenador Puebla, referente nacional en el manejo y control del gusano barrenador del ganado

A poco más de 13 meses del primer caso confirmado en México, el combate contra el gusano barrenador del ganado (GBG) ha mostrado avances significativos, pues de acuerdo con autoridades sanitarias, los casos activos se han reducido en un 57%, esto siendo resultado de la vigilancia constante y la colaboración entre productores, personal veterinario y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El gusano barrenador del ganado ha representado una amenaza grave para la ganadería nacional, ya que sus larvas se alimentan de tejido vivo, provocando infecciones severas que pueden avanzar rápidamente si no se atienden a tiempo. Por ello, la detección temprana se ha convertido en la principal herramienta para frenar su propagación.

Las autoridades reiteraron el llamado a personas ganaderas para revisar diariamente a sus animales, especialmente aquellos que presenten heridas abiertas o que hayan sido sometidos a procedimientos como la castración o el descorne. La presencia de gusanos en heridas o cavidades naturales podría ser indicio de esta plaga, por lo que se pide notificar de inmediato a Senasica para recibir atención oportuna.

Detectar a tiempo cualquier herida en tus animales puede marcar la diferencia.

Las larvas de la mosca del gusano barrenador del ganado se alimentan de tejido vivo y provocan miasis, una infección que puede avanzar rápidamente si no se atiende. 🐮#NotificaSenasica pic.twitter.com/oWIl67F2hv — Senasica (@SENASICA) January 7, 2026

“Sin gusaneras no hay heridas”, recalcan las campañas sanitarias, que advierten que la primera línea de defensa contra el gusano barrenador es la observación constante en el campo.

La mayoría de los casos detectados en el país corresponde a ganado bovino, lo que refuerza la importancia de mantener protocolos de higiene y atención de inmediata de cualquier lesión, pues detectar una herida a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y una pérdida económica considerable.