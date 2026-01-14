Profeco realiza acuerdos con universidades del grupo Tres Culturas

Firma de acuerdo entre Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco y grupo Tres Culturas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), firmó dos convenios de colaboración y una carta de incorporación a Conciliaexprés con la Universidad Tres Culturas, la Universidad Latinoamericana y el Centro Educativo Tres Culturas.

Con este acuerdo se busca el impulso de las prácticas comerciales responsables, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El acuerdo también busca que la información a los integrantes universitarios sea veraz, los precios claros, los contratos estén registrados y la publicidad sea responsable, ética y respetuosa hacia quienes se acercan a solicitar un plan educativo.

Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, declaró que estas medidas forman parte de la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que priorizar a la Procuraduría como una parte fundamental de mediación entre el prestador de servicios y el consumidor.

Señaló la importancia de que las instituciones educativas, al ser el centro donde los futuros ciudadanos profesionales se forman, posean dentro de sus fundamentos la certeza de brindar información clara y reglas justas.

“Cuando las y los estudiantes confían en sus instituciones, el aprendizaje se fortalece y la comunidad crece”, apuntó.

También aseguro que con el uso de Concilianet se abre la puerta a una atención moderna y accesible que facilita la resolución de problemas sin importar la distancia con el uso de herramientas digitales.

Para la firma del convenio se contó con la participación de Jorge Nacer Gobera, presidente del Grupo Tres Culturas, quien remarco el agradecimiento con la Profeco por su ayuda a la mejora de la atención a los miembros de la comunidad universitaria.

A través de estos convenios se demuestra que la colaboración da resultados, “protegen a las y los alumnos como personas consumidoras, fortalecen a las instituciones educativas y contribuyen a una sociedad más justa y transparente”, declaró por ultimo el titular de la Profeco.