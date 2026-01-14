Reforma electoral en tres semanas.. si “convencen “a PT y PVEM; plurinominales el problema

El presidente de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez junto a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei CUARTOSCURO (Graciela López Herrera)

La Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez, se reunió en Palacio Nacional con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y los coordinadores parlamentarios en Senado y Cámara de Diputados para analizar ese proyecto, sus obstáculos y tiempos donde se prevé que sea presentada en tres semanas al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación en el periodo ordinario que arranca este 1 de febrero.

Sin la presencia del PT y PVEM, la cúpula morenista junto con la Presidenta Sheinbaum analizaron por más de tres horas la hoja de ruta de la reforma Electoral donde uno de los puntos más álgidos en este proyecto de iniciativa que se puso sobre la mesa fue la integración de las cámaras legislativas con el recorte a diputados y senadores plurinominales que se plantea, lo que ha generado rechazo en sus aliados petistas y pevemistas.

De hecho el PT a través de su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval advirtió que sin los votos de este partido no saldrá la reforma electoral.

Por ello, la comisión de la reforma electoral que encabeza Pablo Gómez se reunirá en las próximas horas con las dirigencias y coordinadores del PT y PVEM para empezar los cabildeos y negociaciones a fin de llegar a consensos en ese punto y el recorte de presupuesto a los partidos.

“En las próximas horas la Comisión se reunirá con ellos…”, informó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal

En entrevista al salir de Palacio Nacional , Monreal reconoció que la viabilidad y los tiempos para presentar la reforma electoral dependerá en gran medida de los consensos a los que se llegue con los aliados del PT y PVEM.

El zacatecano insistió en que se dialogará sobre todo con el PT a partir de este jueves y una vez que llegue la iniciativa al Congreso de la Unión lo harán con la oposición.

REVOCACIÓN EN EL AIRE

Monreal aseveró que el tema de introducir la Revocación de mandato de Sheinbaum en las elecciones del 2027 aún no es un hecho y se analizan los pros y contras.

“Estamos en eso”, aseveró

AUTONOMIA GARANTIZADA

Lo que si está garantizado—según dijo—es la autonomía del INE según les afirmó la presidenta Sheinbaum luego de las afirmaciones de Pablo Gómez en el sentido de que ese órgano electoral no requería autonomía, lo que generó gran preocupación en importantes sectores de la población.

“La presidenta dijo que ella cree en la autonomía del INE. Por ello la autonomía del INE está garantizada”, afirmó

No obstante el recorte de presupuesto al INE y con ello a la organización de las elecciones aún se discute aunque no está resuelto en la iniciativa pues dependerá de los consensos a los que se llegue con los aliados del PT y PVEM

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Otro de los temas en los que se puso especial énfasis en esta reunión es la democracia participativa donde la presidenta Sheinbaum pidió que los temas importantes para el país sean consultados con la población.

“Que la gente participe en los temas, que haya participación ciudadana a través de consultas”, aseveró Monreal

En este contexto, Monreal afirmó que la reforma no estará lista antes del 31 de enero para presentarla en el arranque del periodo ordinario el 1 de febrero pues contiene por lo menos 12 reformas constitucionales que se deben cabildear con el PT y PVEM para garantizar su viabilidad.

De hecho el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López aseveró que será en tres semanas cuando esta iniciativa esté lista y se presente al Legislativo.

Además de Monreal y Adán Augusto, a la reunión acudieron la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

También el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el Coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entre otros que forman parte de esta Comisión Presidencial.

De acuerdo a fuentes internas de Morena, se dio marcha atrás a la elección mediante voto popular de consejeros del INE como se planteaba al igual que a la desaparición de los órganos electorales locales (Oples) que se mantendrán pero bajo un programa de austeridad.