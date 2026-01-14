Registro de líneas telefónicas: Morena le pide a Telcel nuevas medidas para proteger datos personales de usuarios

Registro de Líneas Celulares Morena presenta acuerdo para aumentar las medidas que eviten la vulneración de datos, después de darse a concoer la “vulnerabilidad técnica” de Telcel al inicio del registro obligatorio de líneas celulares.

A partir del viernes 9 de enero de 2026, inició en México el registro obligatorio de líneas celulares, esquema de control cuyo propósito se centra en reforzar los controles de seguridad y verificación de la identidad para evitar fraudes telefónicos.

Sin embargo, usuarios y usuarias de la telefonía Telcel, reportaron inconsistencias en el portal de vinculación disponible para el registro, pues notaron una posible vulneración de datos personales al ser capaces de observar éstos sin necesidad de un código o contraseña especial.

Telcel informó que trabajó inmediatamente en la “vulnerabilidad técnica” reportada, afirmando que los datos de sus clientes no corrían riesgo alguno y que el análisis técnico del portal fue sólo para implementar medidas de seguridad adicionales.

Esta situación ocasionó que el partido político Morena presentara un acuerdo en el que exige a las telefonías “fortalecer los estándares técnicos de seguridad” para evitar la vulneración de datos personales.

Morena pide a compañías de telefonía fortalecer su seguridad en el registro de celulares

La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, perteneciente al partido Morena, presentó una propuesta en la que exhorta a las compañías de telefonía de México a fortalecer sus medidas de seguridad en el registro obligatorio de líneas celulares.

En el acuerdo presentado por Trasviña, el partido pide respetuosamente a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno realizar auditorías, verificaciones y procedimientos de supervisión en materia de protección de datos personales; añade que la secretaría deberá imponer las sanciones correspondientes conforme a la ley en caso de inconsistencias.

Mientras que, a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la senadora exige que se fortalezcan los estándares técnicos de seguridad, se realicen auditorías y la respuesta inmediata a incidentes en los sistemas de registro de líneas móviles, como sucedió con Telcel.

De acuerdo con el exhorto de Trasviña, las empresas de telefonía deben reforzar su cifrado, los controles de acceso y sus protocolos ante brechas, con el propósito de proteger los datos personales de millones de personas en el país.

¿Qué pasará si no registro mi línea celular este 2026?

Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, precisan que los proveedores del servicio deberán deshabilitar la línea telefónica móvil que no se encuentre vinculada a un titular.

Esta suspensión se llevará a cabo a partir del 1° de julio de 2026 en todos los números móviles que no hayan sido vinculados durante el periodo de registro.

No obstante, el reciente incidente con Telcel ha levantado las sospechas respecto al registro de líneas celulares, por lo que la telefonía anunció que su portal de vinculación es seguro y los datos personales de sus clientes están protegidos, a su vez, comunicaron el fortalecimiento de sus medidas de seguridad.