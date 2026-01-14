Reunión en Palacio Nacional; entrega comisión proyecto de reforma electoral a Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que hay consensos para recortar recursos a partidos y elecciones (Margarito Pérez Retana)

La Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez, se reúne con la presidenta, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, a quien le entregó el proyecto de reforma electoral a fin de arrancar la ruta para la discusión y eventual aprobación de esta iniciativa que plantea varios puntos que han generado preocupación en algunos sectores de la población sobre todo la oposición.

A la reunión acudieron también los coordinadores del Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, respectivamente así como la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

También el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el Coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entre otros que forman parte de esta Comisión Presidencial.

En medio de una gran polémica y cuestionamientos sobre todo de la oposición, Sheinbaum y esta comisión definen la ruta legislativa y el contenido final de este proyecto de reforma electoral que plantea un recorte a la mitad en el presupuesto de partidos así como el número de diputados y senadores plurinominales.

Sheinbaum Pardo ha insistido en que hay consenso en la reducción de los presupuestos para los partidos políticos y para las elecciones.

De acuerdo a fuentes internas de Morena, se dio marcha atrás a la elección mediante voto popular de consejeros del INE como se planteaba al igual que a la desaparición de los órganos electorales locales (Oples) que se mantendrán pero bajo un programa de austeridad.

La Comisión realizó foros, debates públicos y consultas públicas con especialistas, académicos, funcionarios y ciudadanos en el país

Estos foros y consultas se realizaron de septiembre a diciembre de 2025, para que posteriormente la Comisión realizara estudios y presentar propuestas para que se elabore una iniciativa en material electoral, presentarla a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y enviarla en este mes al Congreso.