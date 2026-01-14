Secretario de Hacienda participa en Reunión Ministerial en Washington sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora (Daniel Augusto)

El pasado 12 de enero, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, fue parte de la Reunión Ministerial de Finanzas sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos, realizada en Washington, D.C.

La reunión convocada por el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, estuvo orientada en identificar soluciones para diseñar e invertir en mecanismos que permitan diversificar las cadenas de suministros de minerales críticos en el mundo, con el objetivo de que sean resilientes.

En este sentido, el secretario de México, sostuvo intercambios orientados a fortalecer la coordinación financiera con Estados Unidos y otros países, en un ambiente de entendimiento y colaboración estratégica.

En este encuentro participaron además los ministros de finanzas y economía de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, República de Corea, Reino Unido, así como del Comisionado Europeo Valdis Dombrovskis y representantes de India. Adicionalmente, participaron el U.S. Trade Representative (USTR), Jamieson Greer y el presidente del EXIM Bank de Estados Unidos, John Jovanovic.