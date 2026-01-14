SEP refrenda el diálogo permanente con la comunidad estudiantil de la UPN

Diálogo entre SEP y comunidad de la UPN Este miércoles se reanuda el diálogo entre autoridades educativas encabezadas por la SEP y la comunidad de la UPN con el objetivo de dar seguimiento puntual a los temas de interés académico, administrativo e institucional

La Secretaría de Educación Pública (SEP) refrendó su disposición con la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a un diálogo respetuoso y constructivo, con el objetivo de dar seguimiento puntual a los temas de interés académico, administrativo e institucional.

Para ello, este miércoles se reanudarán las mesas de trabajo con la comunidad de la referida universidad, en el marco de un espacio de escucha activa, intercambio de propuestas y construcción conjunta de soluciones, en beneficio de las y los estudiantes, del personal académico y de la comunidad universitaria en su conjunto, reafirmando el compromiso de fortalecer la Educación Superior pública en el país.

La dependencia encabezada por su secretario Mario Delgado Carrillo, reconoció la disposición de las y los estudiantes, así como de las autoridades universitarias, para continuar privilegiando el diálogo como la vía idónea para atender las inquietudes planteadas y avanzar en acuerdos que contribuyan al mejoramiento continuo de la vida académica y de las condiciones institucionales de la UPN.

Asimismo, se ha establecido un calendario consensuado que permitirá el desarrollo ordenado de las mesas de trabajo, garantizando la participación de las partes involucradas y la continuidad de las actividades académicas, con el propósito de salvaguardar el derecho a la educación de miles de estudiantes.

Ante la voluntad de diálogo y acuerdos, la toma de avenidas, como lo sucedido este martes, se considera una medida extrema ajena a la disposición que han mostrado las autoridades de la SEP.

La dependencia reiteró su compromiso con una atención oportuna, respetuosa, permanente, y refrenda su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con la comunidad universitaria, fortaleciendo una educación superior basada en el diálogo, la corresponsabilidad y el bienestar colectivo.