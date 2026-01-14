SSPC emite recomendaciones para evitar fraudes por montadeudas

Montadeudas operan a través de las aplicaciones móviles

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo un llamado a la ciudadanía en tomar medidas preventivas ante los fraudes conocidos como “montadeudas” durante en el mes de enero, periodo caracterizado por la presión económica, derivado de gastos acumulados, deudas pendientes y menor liquidez.

Los montadeudas operan en aplicaciones móviles y plataformas digitales que se promocionan como préstamos fáciles, inmediatos y sin requisitos, sin embargo, funcionan de manera ilegal con fines de fraude y extorsión. Estas ofertas se difunden a través de redes sociales, buscadores, aplicaciones de mensajería instantánea o correo electrónico, donde prometen dinero rápido sin consultar buró de crédito y sin revisión de historial crediticio.

Las aplicaciones solicitan permisos para acceder a contactos, fotografías, archivos o ubicación del teléfono; posteriormente, otorgan montos pequeños o realizan depósitos no solicitados, imponen intereses desproporcionados y en un corto plazo, inician amenazas, acoso y extorsión, incluyendo la difusión de información personal o intimidación a familiares y contactos.

Debido a esto, la dependencia compartió las siguientes recomendaciones para reducir riesgos y evitar ser víctima de fraudes:

• Antes de solicitar un préstamo, asegurarse que la institución esté autorizada y registrada oficialmente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

• Desconfiar de ofertas que prometan dinero inmediato, sin revisión de historial crediticio, sin contrato claro o con mensajes como préstamo garantizado sin requisitos.

• Evitar instalar aplicaciones que soliciten permisos innecesarios, como acceso a contactos, fotografías, archivos o ubicación, ya que esta información puede ser utilizada para extorsión.

• Evitar compartir información personal o financiera sensible, como CURP, identificaciones oficiales, datos bancarios o listas de contactos, en plataformas cuya confiabilidad no haya sido verificada.

• No aceptar ni utilizar depósitos que no hayan sido solicitados, ya que esta práctica es común para generar deudas fantasma y después exigir pagos indebidos.

• Leer cuidadosamente los términos y condiciones de cualquier servicio financiero digital y evitar contratos poco claros, con penalizaciones excesivas o plazos irregulares.

• En caso de recibir amenazas, acoso o intentos de extorsión, no realizar pagos adicionales y denunciar de inmediato.

Para realizar una denuncia, la secretaría sugirió comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de la entidad correspondiente. Asimismo, destacaron consultar la ciberguía del gobierno federal en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

La Crónica de Hoy 2026