Vivienda para el Bienestar: Sheinbaum anuncia apoyos para 8 millones de familias y 1.8 millones de casas nuevas

Vivienda para el Bienestar La presidenta Claudia Sheinbaum anunció nuevos apoyos de vivienda para las y los mexicanos. (Claroscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que el programa Vivienda para el Bienestar beneficiará a cerca de 8 millones de familias en todo el país, con la construcción de 1.8 millones de viviendas, regularización de predios y apoyos para mejoramiento de casas.

Esta estrategia, abundó la mandataria, busca atender a los sectores que históricamente han quedado fuera del mercado formal de vivienda.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo subrayó que el objetivo principal es apoyar a las familias de menores ingresos, aquellas que de otra manera no podrían convertirse en propietarias.

Reiteró que el acceso a una vivienda digna es un derecho y no un privilegio, por lo que el gobierno priorizará a quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos.

¿Cómo será el programa Vivienda para el Bienestar?

La construcción y entrega de viviendas por parte del Gobierno federal se ha convertido en uno de los programas sociales emblema de la actual administración.

Para 2025, se formalizó la construcción de casi 400 mil viviendas, varias de ellas ya entregadas; en 2026 se construirán otras 400 mil casas, lo que permitirá avanzar hacia la meta sexenal.

El programa incluye, asimismo, regularización de terrenos y apoyos directos para mejorar viviendas ya existentes.

Sheinbaum enfatizó que este proyecto forma parte del modelo de la Cuarta Transformación, cuyo eje central es el bienestar social.

Destacó que el gobierno trabaja para garantizar acceso a educación, salud, salario digno y vivienda para todas y todos los mexicanos, sin importar su condición laboral o afiliación a sistemas de salud.

Se superó la meta de vivienda, asegura Sedatu

Por su parte, la titular de la Sedatu, Edna Vega, informó que en 2025 se superaron las metas al formalizar 393 mil 686 viviendas, lo que representa el 102 por ciento del objetivo anual.

Añadió que también se entregaron 420 mil apoyos para mejoramiento de vivienda y más de 270 mil documentos de certeza jurídica, beneficiando a casi un millón de personas.

Para 2026, el gobierno prevé formalizar la construcción de 400 mil viviendas adicionales. Actualmente existe una reserva territorial para edificar más de 900 mil casas, además de que el Insus trabaja en la regularización de más de 600 mil predios en todo el país.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que tiene 86 mil viviendas en proceso, de las cuales 20 por ciento serán destinadas a renta para jóvenes.

En 2025 se realizaron sorteos y asambleas en 147 municipios para asignar casas de forma transparente.

En el caso del Fovissste, se reportó un avance significativo en su programa de justicia social, además de la colocación de más de 30 mil créditos hipotecarios durante 2025. Para 2026 se proyecta otorgar más de 42 mil financiamientos y construir 20 mil viviendas nuevas.

Finalmente, el Infonavit informó que ya se contrataron 319 mil viviendas y que al cierre de 2025 se lograron sanear 4.8 millones de créditos impagables, mediante liquidaciones, reestructuras y reducción de tasas, lo que representa uno de los rescates financieros más grandes en la historia del instituto.