Aseguran bodega con más de 12 toneladas de sustancias químicas en el sur de México

Omar García Harfuch

Encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) de México, las autoridades nacionales inhabilitaron una bodega en la que encontraron aproximadamente 25.000 litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas. Asimismo, también aseguraron un campamento en Guerrero. Ambas locaciones eran empleadas para la producción de drogas sintéticas.

Por medio de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguro que haber localizado la bodega y el campamento “afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”.

Por su parte, la SSPC, detalló en su propio comunicado que dicho aseguramiento tuvo lugar en dos acciones diferentes, durante un recorrido terrestre en el que se localizó la bodega con cerca de 24.920 litros y 12.200 kilos de sustancias químicas. Los cuales fueron inhabilitadas en el sitio.

A continuación, se ubicó y desmanteló un campamento clandestino en donde se encontraron vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.

En los operativos, también participo la Semar, agentes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.

A partir del 2025 y hasta el 14 de enero, el Gobierno de México, por medio de la ‘Operación Frontera Norte’, ha detenido a 10.784 personas y se han confiscado 119,5 toneladas de droga, entre ellas.

Con información de EFE