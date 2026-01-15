Atacan a policías de investigación en Morelos; Fiscalía condena asesinato de un elemento

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos sufrieron un ataque en el que uno de ellos perdió la vida.

La Fiscalía condenó “el artero ataque con arma de fuego ocurrido esta tarde en contra de dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el municipio de Jiutepec”.

Después de los hechos, se inició un operativo coordinado para detener a quien o quienes sean responsables de esta agresión “que no quedará impune”.

La FGE Morelos expresó sus sentidas condolencias a familiares y seres queridos del elemento policial que murió cumpliendo con su deber.