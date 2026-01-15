CRT analiza necesidades de la industria para licitación de espectro radioeléctrico de autoprovisionamiento

Licitación espectro radioeléctrico La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza necesidades de la industria mexicana para licitación de espectro radioeléctrico de autoprovisionamiento que les permita hacer más eficientes sus procesos productivos (La Crónica de Hoy)

Con el objetivo de conocer las necesidades de la industria de nuestro país en materia de conectividad a internet, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), analiza la viabilidad de una licitación de espectro radioeléctrico de auto provisionamiento, para las empresas.

Ello, a fin de impulsar una mejora en sus procesos, ya que más de la mitad de la Inversión Extranjera Directa (IED), está enfocada en el sector de manufactura en nuestro, sostuvo María Guadalupe Pérez López, directora de Análisis de Disponibilidad del Espectro, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Así lo estableció en el marco de la mesa de diálogo: “Conectividad para usos industriales”, como parte del plan de licitaciones del espectro radioeléctrico para el año en curso, encuentro en el que enfatizó que en la actualidad, la industria que más ha adoptado las redes privadas, es la manufactura con cerca del 20% de las empresas ya han implementado algún tipo de servicios con estas redes.

“La relevancia es que esta industria tiene el 54% de la Inversión Extranjera Directa con lo que, es de los mayores receptores, entonces creemos que sí es una solución y con esta industria que va a tener mucho auge en los siguientes años”, con lo que, aseveró, no está debate la importancia de nuestra industria para el país, y que es necesario potencializar y optimizar sus procesos productivos.

Ante ello, la directora general de Licitaciones del Espectro de la CRT, Marisol Nava León, Planteó que el objetivo de la mesa, busca analizar la viabilidad de una posible licitación, conocer la viabilidad de este modelo de negocios y poder determinar si esa asignación de espectro podría mejorar la manera en la que se conectan las industrias y desarrollar un mercado de servicios de redes industriales.

Al respecto, El director general de Política Regulatoria de la CRT, Ricardo Castañeda Álvarez enfatizó que el surgimiento de la tecnología 5G, se potenció mucho más, la cantidad de casos de su uso “y ya está más que probado que estas tecnologías contribuyen de manera importante a optimizar procesos hacer más seguros procesos de manufactura”.

Ante ello, abundó, nuestro país, al tener una alta actividad industrial, manufacturera, agraria, minera y muchos otros sectores productivos “creemos que es indispensable que estas industrias nacionales se modernicen a través del uso de estas tecnologías”.

María Guadalupe Pérez, subrayó que proyecciones estiman que hacia el 2029 aumentará el uso de estas redes “llegando incluso a poco más del doble de lo que se tuvo en 2024 siendo la manufactura la industria de mayor uso”, incluso, puntualizó, las industrias con más casos de éxito son: automotriz, manufactura, minería, logística y salud “en las cuales se encontró que la en la mayoría de los casos son para procesos de automatización, monitoreo remoto y optimización de sus procesos”.

Incluso en el sector salud ha permitido eficiencias como el enviado de imágenes o envío de estudios y no tener que esperar a que el técnico las imprima o mande un correo, o monitoreo de pacientes, mejorando la calidad de la atención con procesos más rápidos y eficientes.

El director de Ingeniería Tecnológica de la CRT, Gerardo Martínez Cruz recordó que ha habido varios casos de implementación entre los cuatro más importantes servicios públicos: en el 2018, el extinto IFT dio una autorización para el soporte de aplicación de medición eléctrica; en el sector transporte y logística, en el 2022 se despliega una red para operaciones autónomas con grúa y permitir una terminal marítima.

Asimismo, en turismo, en el 2022 se otorgó una autorización para una red privada que permitiría mejorar la experiencia del visitante en zonas turísticas; así como en minería y energía, que es en el sector en donde se han presentado más solicitudes en 2024 se instaló una red privada para dar soporte a operaciones con más seguridad laboral recopilación de datos digitalización y automatización.

Al hacer uso de la palabra, Gabriel Székely Sánchez, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), manifestó su confianza en que la CRT “produzca una licitación exitosa de espectro, que sea el detonador de grandes inversiones que urgen al país y para generar mayor competitividad de la economía digital mexicana”.

Resaltó que en el uso de redes privadas, como pudieran ser un cluster de hospitales, en la minería o un conjunto de plantas de producción, cada uno, requerirá de cuidados especiales para hacer un proyecto exitoso, el problema, añadió, es que en nuestro país “ha habido una limitada colaboración a lo largo de muchos años y que esperamos que ahora inició una nueva etapa con los nuevos reguladores, esto cambie.

“Es vital, que cuando los operadores móviles hacen recomendaciones no se piense que es inmediata y automáticamente porque lo que quieren es guardar todo el negocio para ellos, sino pensar que están compartiendo su experiencia y se tome en cuenta”.

Eso ocurrió, dijo, hace 12 años con la última reforma (en telecomunicaciones), que dio pie, señaló, a varios tropiezos y después comenzó a haber esa mayor confianza a los operadores, por lo que, reiteró, que la experiencia, conocimiento y colaboración de ambas partes “puede ayudar mucho para que las cosas salgan bien”.