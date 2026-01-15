Desaparición de Leonardo Escobar, profesor de la Ibero Puebla: información actualizada del caso Leonardo Escobar, profesor de la Ibero Puebla, está desaparecido desde el 2 de enero; académicos exigen su pronta aparición (@Roxaguilar_ y @Busqueda_MX)

Leonardo Escobar, profesor de la Ibero Puebla, se encuentra desaparecido después de haber sido detenido por autoridades mexicanas, por lo que académicos exigen su pronta aparición.

Leonardo Ariel Escobar Barrios, de nacionalidad colombiana, fue visto por última vez el pasado viernes 2 de enero en Nuevo León después de haber sido detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Tras su desaparición, académicos de la universidad Ibero Puebla denuncian inconsistencias en su arresto y falta de claridad en la información otorgada por parte de las autoridades.

Pronunciamiento de la universidad Ibero sobre la desaparición de Leonardo Escobar

La Universidad Iberoamericana, desde el momento en que se dio a conocer la desaparición de Leonardo Escobar, ha denunciado las inconsistencias presentadas en el caso.

De acuerdo con la Ibero Puebla, no existe ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones que contenga la detención o liberación del profesor, por lo que exigen a las autoridades la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios.

A esta petición se le suma el respaldo del Sistema Universitario Jesuita, que incluye a las diferentes sedes de la Ibero, entre otras instituciones.

Como parte de las acciones para exigir la pronta aparición del profesor, la Ibero Puebla organizó una movilización en el estado para el viernes 16 de enero.

Las universidades del @suj_contigo exigimos la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios. Refrendamos nuestra disposición a colaborar con las instancias competentes. Continuaremos con el seguimiento puntual a las investigaciones. pic.twitter.com/MI3TpcC1FE — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 13, 2026

Pronunciamiento de las autoridades sobre la desaparición de Leonardo Escobar

En una conferencia, el titular de Seguridad Pública de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, el miércoles 14 de enero, informó que las autoridades conocen el último lugar en que fue visto el profesor Leonardo Escobar.

Asimismo, añadió que también conocen quién fue la última autoridad con la que el académico tuvo contacto, aunque no mencionó mayores detalles, pues, de acuerdo con él, la investigación continúa.

Por su parte, Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, confirmó la detención de Leonardo Ariel Escobar Barrios por la Guardia Nacional (GN), mencionando que fue liberado el 2 de enero, día en el que fue visto por última vez.

“Efectivamente, fue detenido por la Guardia Nacional, puesto a disposición por faltas administrativas al municipio de Apodaca, salió del municipio de Apodaca, volvió a ir al aeropuerto y se encontró la maleta como objeto perdido.”

De acuerdo con diferentes reportes, el 2 de enero Leonardo Escobar mantuvo contacto con algunos familiares en Colombia para comunicarles lo que le había sucedido, siendo los últimos mensajes que tuvieron de él.

Ficha de búsqueda y señas particulares de Leonardo Escobar

En la ficha de búsqueda compartida por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México (CNB), se describe que Leonardo Escobar tiene 42 años y mide 1.75 metros.

Como señas particulares, se menciona que presenta una cicatriz en la parte superior del glúteo derecho, un lunar en la mejilla derecha a la altura de la nariz y una pequeña verruga en la nariz.