Fiesta de cumple de Félix Salgado, de dos días en ‘Perritos felices’; lo agasajan presidentas de órganos electorales, jueces, diputados y gabinete de Guerrero

CDMX — En el albergue ‘Perritos felices’, de cinco mil metros cuadrados, acondicionado con si fuera un lugar de playa, con alberca y palmeras, en Chilpancingo, Guerrero, el senador morenista Félix Salgado Macedonio fue agasajado por su cumpleaños 69, festejo que duró dos días y al que acudieron la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, y la presidenta del Tribunal Electoral Estatal (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz, entre otros invitados.

Salgado Macedonio arribó al predio -ubicado en una colonia a las afueras de la capital del estado, que él mismo mandó a acondicionar en meses pasados- la mañana del pasado miércoles, aunque la celebración arrancó un día antes, y fue recibido con mariachi, aplausos, regalos, comida y muchos invitados funcionarios representantes de los tres poderes del estado de Guerrero, que se desviaron de sus obligaciones laborales, en días hábiles, para festejar al exalcalde de Guerrero.

En el ‘aquelarre’, el cumpleañero recibió una caja de condones, que presumió incluso en sus redes sociales ante los aplausos de sus invitados.

El albergue ‘Perritos Felices’ es más un salón de fiestas de Salgado Macedonio que un espacio para atender a canes en situación de calle. En enero de 2025, en este mismo inmueble el senador celebró su cumple 68.

La agenda pública del miércoles para funcionarios del gabinete estatal, jueces, alcaldes, diputados y autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) fue marcada como prioridad para ir a felicitar al morenista.

Félix Salgado usó su perfil de Facebook para presumir sus regalos, entre ellos esos paquetes de condones, lo que le provocó reproches de sus seguidores y de otros usuarios de esa red social, por sus deleznables posts.

En la fiesta se encontraban integrantes del gabinete de la gobernadora Evelyn Salgado, hija del senador. Salgado Macedonio recibió abrazos de la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal. De la titular de Migración y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal; de Planeación y Presupuesto, René Vargas Pineda; de Contraloría y Trasparencia Gubernamental, José Francisco González. Ahí también estuvo el auditor Superior del Estado, Marco César Paris Peralta Hidalgo, así como varios subsecretarios, entre ellos Francisco Rodríguez Cisneros, ubicado como principal operador político de la familia de apellido Salgado.

“El cumpleaños se desbordó de invitados, que incluso se tuvo que hacer fila para darle el abrazo al senador, y eso le tocó a la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama y la presidenta del Tribunal Electoral Estatal (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz-. Hicieron fila para darle el abrazo a Félix”, de acuerdo con una fuente que obtuvo flashazos del ‘maratónico’ festejo del cumple.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, también fue uno de quienes le cantaron ‘Las Mañanitas’ al senador.

“Saldaña le llevó un pastel al senador al tiempo que un grupo de funcionarios universitarios le echaba porras al festejado”. Fueron fotografiados juntos.

El ex regidor del ayuntamiento de Chilpancingo, Miguel Vargas Bautista, reveló que su jefe, el secretario de Educación Ricardo Castillo Peña, envió a su esposa Marisol Tecuapa con un pastel para entregárselo a Félix.

La comida del festejo fue aportada por algunos funcionarios estatales que a su vez tuvieron que ser ‘apoyados’ por algunas personas que debían cargar con las viandas y regalos que eran apilados a espaldas del político apodado ‘El Toro’.

A la fiesta de cumpleaños de Félix, como le dicen personas de su confianza, lo acompañaron sus hijas, entre ellas Liz Salgado Pineda, presidenta del DIF estatal; Celeste Salgado Pineda, quien aspira a ser candidata de Morena a la alcaldía de la ciudad de Iguala, y Sol Salgado Pineda, directora del periódico “El Guerrero”.

Aunque no pudo asistir a la fiesta, el diputado Vladimir Barrera envió un relleno de cuche. La legisladora y exalcaldesa del municipio de Copala, Guadalupe Villalba, llegó desde muy temprano para darle el abrazo al senador.

Ya por la noche arribaron a “Perritos Felices”, la senadora Beatriz Mojica y la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, de quien grupos culturales y organizaciones sociales le demandan dejar el cargo por haber organizado un homenaje al exgobernador guerrerense Rubén Figueroa Figueroa, acusado de genocidio durante su mandato.

El cumple 69 de Salgado Macedonio fue amenizado por grupos musicales, mariachi y por la banda musical de “San Rafael”, de la región de Tierra Caliente, que le regaló una canción a Félix en cuya letra lo destapa como candidato a la gubernatura para las elecciones de 2027.

“Para 2027 estamos con usted, para lo que venga”, le dijo un líder morenista y del Grupo Toro de la Montaña.

A las manifestaciones de destape que le hicieron sus seguidores, Félix Salgado aseguró que él no “no busca nada”.

“Yo no busco nada”, dijo Salgado Macedonio e hizo énfasis que será la dirigencia de Morena la que va a definir la candidatura, por estatutos”, pero dejó en claro que en 2027 toca que sea un hombre el candidato.

“Si Morena decide que no sea hombre, y no va Félix,a yo respaldo y apoyo las decisiones de Morena”, afirmó.

En el festejo, algunas voces que pertenecen a la toma de decisiones de Morena aseguraron que Salgado Macedonio se va a “disciplinar”.

Entre los morenistas que se perfilan para la candidatura a la gubernatura son la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la diputada local, Guadalupe Eguiluz; Arturo Martínez Núñez y Rubén Cayetano García, quienes no llegaron a la fiesta del senador.