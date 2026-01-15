INEA y Consejo de la Comunicación lanzan la campaña “Movimiento por la Alfabetización”

Con el objetivo de consolidar a México como un territorio libre de analfabetismo y hacer irreversible este logro social, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Consejo de la Comunicación lanzaron el Movimiento por la Alfabetización.

Con lo anterior, empresas, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión y personalidades públicas podrán sumarse a los esfuerzos para hacer efectivo a todos los mexicanos el derecho a aprender a leer y escribir.

“(En 2025) fueron 190 mil historias de vida que se transforman. Hoy México ha alcanzado un logro histórico, pero nuestro compromiso es que esta cifra sea irreversible. La alfabetización es un derecho humano y una responsabilidad colectiva del Estado y de la sociedad”, subrayó Armando Contreras Castillo, titular del INEA.

INEA

El director general del Institutro el índice nacional de analfabetismo nacional se redujo a 3.8 por ciento, por debajo del umbral del 4 por ciento establecido por la UNESCO para declarar a un país territorio libre de analfabetismo.

El titular del INEA destacó que el Movimiento por la Alfabetización se alinea con la visión de una “República Educadora”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que el acceso a la educación y sus beneficios a lo largo de la vida es parte de la justicia social.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos, señaló que el Movimiento por la Alfabetización será una de las causas prioritarias del sector empresarial en 2026, “Cuando una persona aprende a leer y escribir, no solo cambia su vida: cambia su entorno y fortalece a todo el país. Esta es una causa que nos convoca a todas y todos”, afirmó.

La campaña contará con una amplia estrategia de comunicación nacional, que incluye contenidos audiovisuales, radiofónicos, digitales y gráficos, así como la participación de artistas, creadores de contenido e influencers como Mariano Osorio, Barbara Torres, Emir Pavón, la Sonora Dinamita, entre otros muchos.

Asimismo, el movimiento promoverá la firma de compromisos para habilitar espacios educativos, impulsar programas de voluntariado y fortalecer alianzas entre los sectores público, privado y social, con el fin de acercar los servicios de alfabetización a comunidades urbanas, rurales e indígenas.