INER, uso de inteligencia artificial impulsar detección temprana de cáncer de pulmón

INER usa IA para detectar cáncer de pulmón El INER adoptó el uso de inteligencia artificial para la detección temprana de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias como: tuberculosis, EPOC y neumonías

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) implementó un avanzado software de Inteligencia Artificial (IA), que apoya el análisis de estudios de imagen y fortalecer la detección temprana del cáncer de pulmón, así como tuberculosis, EPOC y neumonías.

Jorge Arturo Alatorre Alexander, jefe del Servicio de Oncología del INER, subrayó la positiva experiencia de esta herramienta, tanto en la atención clínica como en la formación de especialistas, ya que la plataforma permite que médicos no radiólogos reciban apoyo automatizado para interpretar radiografías de tórax y, próximamente, tomografías computarizadas.

Este software, desarrollado en colaboración con AstraZeneca, además de identificar posibles anomalías, como nódulos pulmonares, y genera un reporte interpretativo, lo que facilita identificar lesiones de alto o bajo riesgo y la toma de decisiones sobre la solicitud de estudios complementarios, como tomografías.

Alatorre Alexander señaló que la incorporación de la inteligencia artificial fortalece los programas de tamizaje mediante tomografía de baja dosis en población de alto riesgo, como personas mayores de 50 años con antecedentes de tabaquismo.

Aunado a los beneficios en la atención médica a los pacientes, su incorporación cobra mayor importancia en el instituto, al ser un hospital-escuela, lo que coadyuva a la formación de especialistas en neumología, cirugía de tórax, radiología.

Ahora los especialistas, compartió aprenden a integrar la inteligencia artificial como un aliado en la interpretación de imágenes, lo que fortalece sus conocimientos y su práctica futura.

Compartió además, que en una segunda etapa, el INER trabajará en un modelo para llevar esta tecnología a centros de salud y hospitales de la alcaldía Tlalpan, a través de un esquema de referencia de primero a tercer nivel.

La estrategia, detalló, contempla capacitar a médicos de primer contacto e incorporar la IA en unidades con equipos de rayos X, para mejorar la detección oportuna de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias.

Es importante mencionar que el INER realiza alrededor de 24 mil radiografías al año, volumen que ilustra la magnitud de la demanda de estudios de imagen en el instituto y el potencial que tiene la inteligencia artificial para apoyar el trabajo médico.

El sistema de IA se integra al visor institucional de imágenes (PACS), lo que permite que, al momento de abrir una radiografía, los médicos puedan visualizar los hallazgos detectados automáticamente, sin necesidad de cargar archivos ni usar plataformas externas.