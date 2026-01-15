León XIV en México: el Papa expresa sus deseos de venir “pronto” y encomendarse a la Virgen de Guadalupe

¿El Papa León XIV vendrá a México? El Pontífice podría visitar la Ciudad de México este 2026; manifestó su deseo de viajar pronto al país y acercarse a la Virgen de Guadalupe.

El Papa León XIV expresó su alegría por la peregrinación que se realizará a la Basílica en la Ciudad de México el día sábado de esta semana, al mismo tiempo, manifestó el deseo de visitar “pronto” el país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

La Arquidiócesis Primada de México informó a través de un comunicado público la reunión del Cardenal Carlos Arguias Retes con el sumo pontífice para informarle del avance y caminar del proceso sinodal en la Ariquidócesis mexicana.

León XIV se reúne con la Arquidiócesis Primada de México

El día de ayer, miércoles 14 de enero, el Arzobispo Primado de México —el Cardenal Arguias Retes— tuvo un encuentro con el Santo Padre para compartir el proceso sinodal que se vive en México.

Ante las actualizaciones, Leon XIV agradeció de manera especial el “trabajo y compromiso de los sacerdotes, las comunidades religiosas, los agentes pastoral y los laicos”, a la vez que animó a la Arquidiócesis mexicana a continuar fortaleciendo su proceso de escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral.

También, el pontífice mostró alegría al ser informado por la peregrinación que se realizará hacia la Basílica de Guadalupe el sábado 17 de enero; este éxodo marcará el inicio de la temporada de peregrinajes rumbo al ‘Tepeyac’ en el año 2026.

Al encuentro con el Santo Padre de la Iglesia, también acudió el monseñor Francisco Javier Acero Pérez, quien ocupa el papel de Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.

¿Cuándo visitará México el Papa León XIV?

El Cardenal Arguias aprovechó la audiencia con el Papa León XIV para reiterar la invitación al país que, tanto la Arquidiócesis como el Gobierno de México, han realizado desde el 2025.

En respuesta a esta invitación, León XIV se mostró agradecido, manifestando su “deseo e interés de visitar pronto” México para encomendarse a la Virgen de Guadalupe.

Anteriormente, en diciembre del año pasado cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscaba realizar una llamada con el Santo Padre para dialogar su visita al país, el Papa León XIV comunicó a medios que estaría “encantado de viajar”, señalando varios puntos de interés en Latinoamérica.

En la religión católica, México representa un lugar estratégico de cualquier pontificado debido a su alta tasa de fieles, la influencia cultural y su compromiso pastoral.